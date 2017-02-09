دوري الاولى: ثلاث مباريات ضمن الجولة العشرون

صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته العشرون تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الجيل – الشعلة
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
نجران – النجوم
الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً
بطاقة المباراة
وج – القيصومة
الملعب: استاد مدينة الملك فهد الرياضية ( الطائف )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 4,10 عصراً