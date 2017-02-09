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9 فبراير, 2017   2070

دوري الاولى: ثلاث مباريات ضمن الجولة العشرون

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صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته العشرون تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
الجيل – الشعلة
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة
نجران – النجوم
الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً

بطاقة المباراة
وج – القيصومة
الملعب: استاد مدينة الملك فهد الرياضية ( الطائف )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 4,10 عصراً

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