دوري الاولى: ثلاث مباريات ضمن الجولة العشرون

صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته العشرون تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الجيل – الشعلة

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م

الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة

نجران – النجوم

الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )

اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م

الوقت: 4,00 عصراً

بطاقة المباراة

وج – القيصومة

الملعب: استاد مدينة الملك فهد الرياضية ( الطائف )

اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م

الوقت: 4,10 عصراً