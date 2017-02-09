كأس فيصل: سبع مباريات ضمن الجولة الرابعة عشر

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الرابعة عشر تقام اليوم سبع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
القادسية – هجر
الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 3,25 عصراً
بطاقة المباراة
الشباب – الجيل
الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
الهلال – الوحدة
الملعب: ملعب نادي الهلال ( الرياض )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
الفيصلي – الفتح
الملعب: ملعب نادي الحمادة ( الغاط )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً
بطاقة المباراة
التعاون – النصر
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 3,50 عصراً
بطاقة المباراة
الاتحاد – أحد
الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 4,15 عصراً
بطاقة المباراة
الأهلي – الخليج
الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 4,15 عصرا