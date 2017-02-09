كأس فيصل: سبع مباريات ضمن الجولة الرابعة عشر

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الرابعة عشر تقام اليوم سبع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

القادسية – هجر

الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )

اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م

الوقت: 3,25 عصراً

بطاقة المباراة

الشباب – الجيل

الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )

اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

الهلال – الوحدة

الملعب: ملعب نادي الهلال ( الرياض )

اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

الفيصلي – الفتح

الملعب: ملعب نادي الحمادة ( الغاط )

اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م

الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة

التعاون – النصر

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )

اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م

الوقت: 3,50 عصراً

بطاقة المباراة

الاتحاد – أحد

الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )

اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م

الوقت: 4,15 عصراً

بطاقة المباراة

الأهلي – الخليج

الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )

اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م

الوقت: 4,15 عصرا