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9 فبراير, 2017   2553

كأس فيصل: سبع مباريات ضمن الجولة الرابعة عشر

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صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الرابعة عشر تقام اليوم سبع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
القادسية – هجر
الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 3,25 عصراً

بطاقة المباراة
الشباب – الجيل
الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة
الهلال – الوحدة
الملعب: ملعب نادي الهلال ( الرياض )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة
الفيصلي – الفتح
الملعب: ملعب نادي الحمادة ( الغاط )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة
التعاون – النصر
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 3,50 عصراً

بطاقة المباراة
الاتحاد – أحد
الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 4,15 عصراً

بطاقة المباراة
الأهلي – الخليج
الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )
اليوم: الخميس 09 فبراير 2017 م
الوقت: 4,15 عصرا

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