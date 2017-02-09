وزارة الصحة بقطاع غزة: انفجار في نفق يقتل فلسطينيين اثنين

صراحة-وكالات:قالت وزارة الصحة في غزة إن قصفا إسرائيليا لنفق قرب الحدود مع مصر أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين يوم الخميس لكن الجيش الإسرائيلي نفى أي ضلوع له في الواقعة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة في بيان “استشهاد المواطن حسام حميد الصوفي (24 عاما) من سكان مدينة رفح ومحمد أنور الأقرع (38 عاما) من سكان مدينة غزة وإصابة خمسة آخرين بجراح مختلفة جراء استهدافهم من قبل الطيران الإسرائيلي على الحدود الفلسطينية المصرية.”

وقبل ذلك بساعات قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عدة صواريخ أطلقت من شبه جزيرة سيناء المصرية على مدينة إيلات. وقالت الشرطة إن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة فلم يسبب أي خسائر أو أضرار.

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وسبق أن أعلنت جماعات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن هجمات مثل هذه.

واتهمت مصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة بمساعدة المتشددين المرتبطين بالدولة الإسلامية في صحراء سيناء. وتنفي حماس هذه المزاعم.

وشهدت الحدود بين إسرائيل وغزة هدوءا في الشهور الأخيرة لكن صاروخا أطلق من القطاع يوم الاثنين مما دفع القوات الإسرائيلية لشن ضربات ضد أهداف لحماس.

وتقول إسرائيل إن حماس تتحمل المسؤولية بشكل عام عما يحدث في القطاع.

والتزمت حماس بوقف إطلاق نار مع إسرائيل منذ حرب في 2014 لكن خلايا صغيرة مسلحة من السلفيين الجهاديين تنفذ هجمات صاروخية على إسرائيل. وعندما تحدث مثل هذه الهجمات تصدر حماس عادة أوامر لمقاتليها بإخلاء أهداف محتملة تحسبا لرد إسرائيلي.

وفي الأعوام القليلة المنصرمة دمرت مصر قرابة ألفي نفق تهريب كانت تمد سكان غزة وعددهم مليونا نسمة بالبضائع. وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على القطاع.

وخففت مصر في الآونة الأخيرة القيود على حدودها مع غزة