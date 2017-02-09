محاضرات توعوية بمساجد محافظة خليص

صراحة-واس:ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاّ في إدارة الدعوة والإرشاد عددا ّمن المحاضرات التوعوية في مساجد وجوامع محافظة خليص، خلال الفترة من 16 /6 إلى 23 /7 / 1438هـ .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالإنابة في الفرع ياسر بن علوي فدعق، أن أولى هذه المحاضرات التي يلقيها الشيخ محمد القريقري بعد صلاة العشاء بعنوان “صفات القدوة الحسنة”، ستبدأ بجامع الزهراء في حي البريكة يوم الأربعاء 16 /6 ، ومحاضرة بعنوان “حقوق ولاة الأمر” بجامع ملح يوم الخميس 24 /6 ، ومحاضرة بعنوان “القدوة في بر الوالدين”، بمسجد دوقة الجنوبية بحي دوقة يوم الإثنين 13 /7 ، ومحاضرة بعنوان “القدوات عند الشباب”، بجامع دوقة في يوم الخميس 23 /7 بعد صلاة المغرب .