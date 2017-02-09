حملة مكافحة التسول تقبض على 51 متسولاً

صراحة-حائل:قبض فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل خلال حملة مكافحة التسول التي أطلقها بالتعاون مع الجهات الأمنية خلال الأربعة عشر يوماً الماضية، على 51 متسولاً منهم 31 طفلاً ، فيما بلغت نسبة الأجانب منهم 77%، كما ضبط خلال الحملة على مبلغ 1032 ريال، حولت إلى الجمعيات الخيرية بمدينة حائل.

وأوضح مدير عام الفرع فريح بن محمد العيّاد أن عدد البالغين من السعوديين المقبوض عليهم 15 شخصاً ، منهم 7 أطفال ، بينما بلغ عدد غير السعوديين 36 شخصا ، منهم 24 طفلًا ، مشيراً إلى أن الجوازات بدأت في الإجراءات النظامية بحق المتسولين الأجانب تمهيداً لترحيلهم .

وأكد العياد أن الفرق السرية تعمل بشكل مكثف لرصد مواقع المتسولين للقضاء على هذه الظاهرة كلياً كما أنه تم دعم لجنة مكافحة التسول بموظفين لاستمرارية الحملة، مبيناً أن حملة مكافحة التسول مستمرة بالتعاون مع شرطة المنطقة وإدارة الجوازات لإنجاح الحملة واستمرارها للقضاء على هذه الظاهرة بمشيئة الله.