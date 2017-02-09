ندوات علمية بجامع الأمام تركي بن عبدالله بالرياض

صراحة-واس:تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض عدداً من الندوات العلمية بعد صلاة مغرب كل يوم خميس خلال شهر جمادي الأولى من العام الجاري 1438هـ وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله ـــ رحمه الله ـــ بمنطقة قصر الحكم وسط الرياض، يلقيها عدد من العلماء والدعاة وطلبة العلم.

ففي اليوم الثاني عشر من الشهر تقام ندوة بعنوان: (خطر الجماعات والأحزاب على الأمة الإسلامية)، يشارك فيها الدكتور صالح بن عبدالله العصيمي، وحمد بن عبدالعزيز العتيق.

أما في اليوم التاسع عشر من الشهر فيشارك الدكتور أحمد بن حمد جيلان، والدكتور عمر بن عبدالرحمن العمر، في ندوة بعنوان: (منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحاكم).

وفي اليوم السادس والعشرين تقام ندوة بعنوان: (تعظيم حرمة الدماء المعصومة في الإسلام وخطر التساهل فيها)، حيث يشارك فيها لدكتور صالح بن سعد السحيمي، والدكتور مسعد بن مساعد الحسيني.

وتختتم الندوات بتعليقات لسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، كما يجيب سماحته عن أسئلة الحضور.

يشار إلى أن البرامج الدعوية يتم بثها عبر موقع البث الإسلامي على الرابط التالي (http://liveislam.net).