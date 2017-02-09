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9 فبراير, 2017   1311

رئيس مؤسسة البريد المكلف يرأس اجتماع شركة الخدمات البريدية

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صراحة-الرياض:عقد مجلس إدارة شركة الخدمات البريدية اجتماعه السابع أمس في الرياض، برئاسة رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف ،رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البريدية الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف ،بحضور أعضاء المجلس.
وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات واتخذ حيالها عددا من القرارات والتوصيات اللازمة.عقد مجلس إدارة شركة الخدمات البريدية اجتماعه السابع أمس في الرياض، برئاسة رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف ،رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البريدية الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف ،بحضور أعضاء المجلس.
وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات واتخذ حيالها عددا من القرارات والتوصيات اللازمة.

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