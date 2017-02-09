التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 30 ألف سلة غذائية على المتضررين في مديريات محافظة صنعاء
9 فبراير, 2017   3542

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 30 ألف سلة غذائية على المتضررين في مديريات محافظة صنعاء

download

 

صراحة-الرياض:وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 30 ألف سلة غذائية على مديريات محافظة صنعاء، تحتوي احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية، استفاد منها 180 ألف شخص من خلال شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية YDN، وذلك لتخفيف من معاناة المستفيدين ولتحسين الوضع المعيشي للنازحين والمتضررين .
ووزعت هذه السلال مؤخراً في مديريات سنحان وهمدان وبني مطر وبني حشيش وأرحب والاعروش وبني شداد والطيال والحصن وجحانة ونهم، كما شمل التوزيع تجمعات النازحين من محافظة صنعاء.
ويأتي المشروع امتدادا لمشاريع المركز البالغ عددها 112 مشروعا حتى الآن، نفذت بمحافظات اليمن كافة، بالتعاون مع 80 شريكا أمميًا وإقليمياً

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA