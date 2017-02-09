” الفالح ” يجتمع مع وزيري الخارجية والبترول الفنزويليين

صراحة – خالد الحسين : استقبل معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في مكتبه بالوزارة اليوم , معالي وزير ‏السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز، ومعالي ‏وزير السلطة الشعبية للبترول في فنزويلا نيلسون مارتينيز، والوفد المرافق لهما .

وأوضح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” أنه جرى خلال الاجتماع استعراض أوضاع السوق البترولية العالمية، وأهمية استقرارها، والالتزام بقرار التخفيض المتفق عليه في العاشر من ديسمبر من العام الماضي، بين الدول المنتجة للبترول من داخل الأوبك ومن خارجها، مشيرا إلى العلاقة المتميزة والعميقة بين المملكة وفنزويلا، والتعاون المستمر بينهما على مدى سنوات طويلة.

وتأتي زيارة الوفد الفنزويلي في إطار جولة لعدد من الدول المصدرة للبترول من داخل منظمة أوبك وخارجها، للتنسيق والتشاور حول أوضاع السوق البترولية الدولية.

وحضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، والسفير الفنزويلي لدى المملكة.