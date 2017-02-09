تعليم حفر الباطن يحدد الاحتياجات التدريبية لمنسوبيه

صراحة – نواف العايد : حدد قسم التدريب والابتعاث بإدارة تعليم محافظة حفر الباطن وبمشاركة أقسام إدارة التعليم على الاحتياج التدريبي والخطة التدريبية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1437 / 1438هـ وجاءت الخطة بمجملها ملبية للاحتياجات التدريبية والبرامج التطورية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وحثت الإدارة ممثلة بقسم التدريب رؤساء الأقسام وقادة المدارس على الاطلاع على خطة التدريب والتفاعل مع برامجها وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعيق المستهدف عن الحضور لأي برنامج تدريبي من خلال اعتماد تنفيذ البرامج التدريبية المحددة كل فيما يخصه حسب مدرب البرنامج الوارد في الخطة وإطلاع جميع منسوبي الإدارة والمدارس على خطة البرامج التدريبية والاهتمام بالبرامج التدريبية المتعلقة بالمشروعات المركزية .

ودعت مديري المدارس الى ترشيح المعلمين لهذه البرامج وتمكينهم من حضورها والالتحاق بالبرامج التدريبية وفق الاحتياج التدريبي وتسجيل المستهدفين في البرامج الصباحية عن طريق البوابة الالكترونية على أن يتم التسجيل في البرامج التدريبية المسائية من قبل المستهدفين عن طريق البوابة الالكترونية .

وحددت الإدارة مواعيد التسجيل في البرامج الصباحية الساعة الثامنة والمسائية الساعة الخامسة على أن يمنح كل مشارك شهادة تدريبية ستكون عنصر مفاضلة للتفرغ والإيفاد والابتعاث داخل المملكة والإيفاد للعمل للتدريس في الخارج والتكليف بالأعمال القيادية والإشرافية ، مشترطة حضور أيام التدريب كاملة للحصول على شهادة البرنامج .