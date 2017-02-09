وزير التعليم يدشن البوابة الإلكترونية لمشروع تطوير



صراحة – خالد الحسين : دشّن معالي وزير التعليم عضو اللجنة الوزارية والمشرف على مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم في مكتب معاليه بالوزارة؛ الموقع الإلكتروني الجديد لمشروع تطوير في حلته الجديدة، بحضور المدير التنفيذي للمشروع الدكتور أسامة بن فهد الحيزان، وعدد من مسؤولي الوزارة والمشروع.

وفي بداية الحفل قدّم المدير التنفيذي لمشروع تطوير عرضاً مرئياً تضمّن أهم إنجازات المشروع خلال العام 2016م، حيث سلط الضوء على الإجراءات التي نفذها المشروع خلال العام 2016م في الجوانب الفنية والإدارية والمالية، ثم قدم رؤيةً حول أهم ملامح العمل في المشروع خلال العام 2017م.

وفي ختام العرض قدم الدكتور الحيزان الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها لمشروع تطوير، وما تضمنته الموازنة العامّة للدولة من الإشادة بمشروع تطوير وضبط مصروفاته.

بعد ذلك قام معالي الوزير العيسى بتدشين الموقع الجديد لمشروع تطوير (Tatweer.edu.sa).

يذكر أن الموقع الجديد لمشروع تطوير يتميّز بالتركيز على التعريف بالمشروع ودوره في تطوير التعليم، والبرامج التي ينفذها ضمن المحاور الأساسية المعتمدة للمشروع والاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في المملكة، إضافة إلى البرامج المساندة التي ينفذها المشروع مع شركائه الاستراتيجيين وهم كل من: شركة تطوير التعليم القابضة، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، بالتكامل مع وزارة التعليم، وصولاً إلى تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في تطوير التعليم بالتزامن مع رؤية المملكة 2030م.

كما يتيح الموقع الجديد للمشروع التعرف إلى آخر الأخبار المتعلقة بالمشروع، وعرض الجهود التي تم إنجازها منذ إنشائه.

وفي نهاية الاجتماع شكر معالي وزير التعليم, المدير التنفيذي للمشروع والقائمين عليه على جهودهم ومساهمتهم الفاعلة في مسيرة مشروع تطوير التعليم العام في المملكة, موجهاً إدارة المشروع باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات التي تدعم المشروع في تنفيذ برامجه.