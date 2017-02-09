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9 فبراير, 2017   1909

أمانة الأحساء تغلق “5” محلات لتحضير وتداول الأغذية بالهفوف

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صراحة – فيصل القحطاني : أغلقت أمانة الأحساء ممثلة ببلدية الهفوف أمس, “5” محلات لتحضير وتداول الأغذية في السوق العام بوسط مدينة الهفوف, بعد أن تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالمنشآت والعاملين فيها، وذلك امتداداً لبرامج المتابعة الرقابية والتصحيحية للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.
وأكد رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم, أنه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين استناداً للوائح والأنظمة البلدية، ومصادرة وإتلاف 163 كيلوجراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في تحضير و تخزين الأطعمة.

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