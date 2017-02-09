الخدمة المدنية تنظم ورشتها التعريفية الثالثة بلائحة الأداء الجديدة بمكة

صراحة – محمد المحسن : افتتح الوكيل المساعد للتخطيط وتطوير الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية الدكتور محمد بن أحمد العبيدي اليوم, ورشة العمل التعريفية الثالثة بلائحة الأداء الجديدة والنماذج التابعة لها، بحضور مدير عام فرع الوزارة المكلف بمنطقة مكة المكرمة الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر ومسؤولي الموارد البشرية وشؤون الموظفين في الجهات الحكومية وذلك في القاعة الكبرى بمقر معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

وفي مستهل الورشة رحب الدكتور رافت بن اسماعيل بدر بالحضور والمشاركين ، مؤكداً أن هذه الورشة تسعى إلى التعريف الشامل بلائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة والدليل الإرشادي الخاص بها، والتي سبق وأن صدرت موافقة معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج عليها، التي سوف تحل بدلاً من لائحة تقويم الإداء الوظيفي الصادرة بالقرار الوزاري لمعالي وزير الخدمة المدنية رقم (51934) وتاريخ 30/12/1426هـ، وذلك ضمن اطار برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، المتضمن الموافقة على الرؤى والأهداف الرئيسية لوزارة الخدمة المدنية.

وتناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية، وكان الأول منها بعنوان إدارة الأداء بمفهومها الجديد والنماذج الخاصة بها، قدمه الدكتور محمد العبيدي، تلى ذلك المحور الثاني للورشة الذي تناول شرح لائحة ادارة الاداء الوظيفي الجديدة ونماذجها الخاصة قدمه أخصائي الموارد البشرية عبدالرحمن بن حسن الشمري، فيما كان المحور الثالث والاخير للورشة والذي جاء بعنوان كيفية تحديد الاهداف وإعداد ميثاق الأداء والذي قدمه فراس العبداللطيف، ثم دارت بعد ذلك جلسات نقاش تخللها طرح الأسئلة من قبل الحضور والإجابة عليها.

وتستهدف هذه الورش التعريفية، مديري فروع الجهات الحكومية في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة ومسؤولي الموارد البشرية وشؤون الموظفين والادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بالمناطق والمحافظات التابعة له، وتأتي هذه الورشة كثالث ورشة عمل لما يليها من الورش التعريفية الأخرى والتي سوف تعقد الورش التعريفية باللائحة تباعاً في عدة مناطق من المملكة وهي (جدة ، ابها ، الرياض ، المدينة المنورة ، حائل).

يذكر أن لائحة تقويم الأداء الوظيفي الجديدة، اشتملت على واحد وعشرين مادة جرى العمل بها من بداية العام 1438هــ ، أبرز ملامحها وجود ميثاق للأداء يتضمن الأهداف والجدارات والوزن النسبي والناتج المستهدف لكل هدف وجدارة ، ويتم اعداده والاتفاق عليه واعتماده من قبل الموظف ورئيسه المباشر في بداية دورة الأداء ( بداية العام الهجري)، وتقييم الموظفين بناءً على أهداف محددة وقابلة للقياس خلال دورة الأداء السنوية. ويتم من خلالها وضع الأهداف وفق الممارسات المتعارف عليها في هذا المجال، وكذلك مجموعة من الجدارات التي تقيس المعارف والمهارات والقدرات والخصائص السلوكية التي تمكن الموظف من أداء عمله بكفاءة، إلى جانب تحديد التقدير العام لأداء الموظف بأحد الأوصاف والتقديرات (ممتاز- جيد جدا – جيد – مرضي – غير مرضي) من خلال درجات تقدير محددة (1 – 5)، بالإضافة إلى تصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل طبيعي (Forced Ranking) على خمس فئات مختلفة لتحديد الموظفين المتميزين أو منخفضي الأداء.