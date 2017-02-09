تعليم مكة يطلق مسابقة ” قارئ مكة “

صراحة – نواف العايد : تنفذ إدارة التوعية الإسلامية بتعليم مكة المكرمة مسابقة ” قارئ مكة ” 1438هـ وذلك تنفيذاً لخطة برامجها للعام الدراسي الحالي, المتضمنة مبادرة العناية بالقرآن الكريم وحفظه وتفسيره وفهمه ” إتقان “.

وتُنفذ المسابقة على أربعة مراحل على مستوى المدارس ثم المكاتب التعليمية والمرحلة الثالثة على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، فيما تكون المرحلة الرابعة مخصصة لتتويج الفائزين العشرة في المسابقة على مسرح إدارة التعليم بالعزيزية يوم الثلاثاء 20/ 8/ 1438هـ.

يُذكر أن لجنة تحكيم المسابقة يُشارك فيها نخبة من القراء المتقنين من أئمة ومؤذني المسجد الحرام ومشايخ قسم القراءات بجامعة أم القرى، وقد رُصدت جوائز قيمة للعشرة الأوائل في مرحلة التتويج النهائية.