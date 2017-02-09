“التجارة والاستثمار” تنظم ورشة عمل لتطوير وتسريع البت في قضاء الأوراق التجارية

صراحة – خالد الحسين : نظمت وزارة التجارة والاستثمار اليوم, ورشة عمل لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهها مكاتب الفصل في المنازعات وأفضل السبل لتطوير أداءها, بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وأكد معالي وزير التجارة والاستثمار خلال مشاركته في الورشة ضرورة تطوير عمل مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية .

وتهدف الورشة التي شارك بها مدراء وأعضاء مكاتب الفصل بالمملكة إلى تبادل الرؤى والخبرات حول التحديات والمعوقات التي تواجه مكاتب الفصل في أداء عملها والحلول المقترحة لتجاوز هذه العقبات.

وناقش المشاركون الخطط المستقبلية المقترحة لرفع وتيرة الأداء وتسريع الإنجاز لحسم قضايا الأوراق التجارية، وبناء المزيد من الشراكات مع الجهات المعنية، وتعزيز ثقة التجار والمستثمرين والمتعاملين بالأوراق التجارية مما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية في المملكة.

وفي ختام الورشة تم إقرار تشكيل فريق عمل تنفيذي لدراسة التحديات والحلول والخطط المستقبلية التي اقترحها المشاركين فيها .

الجدير بالذكر أن مكاتب الفصل تقوم بنظر منازعات الأوراق التجارية والفصل فيها، لضمان بث الثقة والطمأنينة في التعاملات التجارية، وتحقيق العدل والمساواة بين المتقاضين، كما تعمل مكاتب الفصل بشراكة تكاملية مع وزارة العدل ووزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام لتوحيد الجهود لتطوير العمل في قضايا منازعات الأوراق التجارية.