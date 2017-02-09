النصر يواجه الفتح في دوري الناشئين غداً

صراحة – محمد المحسن : تقام غداً لقاءات الجولة الـ12 للدوري السعودي الممتاز للناشئين لكرة القدم .

ويستضيف فريق النصر “المتصدر ” بـ28 نقطة نظيره الفتح” العاشر ” بـ7 نقاط في الرياض, ويواجه الاتحاد

“الثاني ” بـ25 نقطة نظيره التعاون “الـ12 ” بـ3 نقاط في جدة ويستضيف الأهلي “الثالث” بـ22 نقطة نظيره الاتفاق “السابع” بـ16 نقطة في جدة.

ويلتقي الهلال “الرابع ” بـ21 نقطة مع الرائد “التاسع ” بـ8 نقاط في الرياض , ويتواجه الشباب “السادس ” بـ18 نقطة مع هجر “الخامس ” بنفس الرصيد , ويستضيف القادسية “الثامن” بـ13 نقطة في الخبر نظيره عرعر “الـ11” بـ4 نقاط .