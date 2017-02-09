جامعة الحدود الشمالية تنظم رحلة تثقيفية لطلاب المنح الخارجية

صراحة – محمد المحسن : انطلاقاً من أهمية الرحلات الميدانية للطلاب الجامعيين، وتعزيزاً لعملية تواصل الطلاب مع المجتمع المحلي واطلاعهم على تاريخ المملكة وتراثها العريق، نظمت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة رحلة تثقيفية وترفيهية إلى منطقة المدينة المنورة في الفترة من 23-28/4/1438هـ، لمجموعة من طلاب المنح الخارجية، وأشرف عليها المشرف على وحدة التوجيه والإرشاد بالعمادة الأستاذ مناور بن فارس الدهمشي، وبالتنسيق والتعاون مع عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة، حيث تم تنظيم برنامج الرحلة الذي تخلله زيارة إلى عدد من المواقع التاريخية والدينية المهمة في المنطقة، وقد قام الطلاب بزيارة المسجد النبوي الشريف وعدد من المساجد التاريخية بالمنطقة، واطلعوا على تاريخها وفترة نشأتها، ودورها في التعليم والتوجيه وقيادة الدولة الإسلامية، ونشر الإسلام والدعوة إليه، كما شمل البرنامج زيارة إلى مدائن صالح، وخط سكة حديد الحجاز بمحافظة العُلا.

وفي ختام الزيارة عبر الطلاب عن شكرهم للمنظمين والمشرفين على الرحلة، وقدموا شكرهم لمعالي مدير الجامعة على اهتمامه ورعايته لطلاب المنح خصوصاً وطلاب الجامعة بشكل عام وذلك من خلال التوجيه بعقد العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية المفيدة للطلاب.