الخطوط السعودية تقدم خدماتها لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 “

صراحة – خالد الحسين : قدم جناح الخطوط الجوية العربية السعودية لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” جميع خدمات الحجز وإصدار التذاكر وبطاقات صعود الطائرة والعديد من الخدمات، بالإضافة إلى سحوبات على تذاكر سفر مجانية داخلية ودولية ، وتذاكر “منصة” مجانية مع تذكرة سفر لحضور مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع المنتخب العراقي في محافظة جدة الشهر المقبل، إضافة إلى سحوبات لبطاقات “الفرسان” الذهبية والفضية , تقدم مجاناً لضيوفها في احتفالية مستمرة طوال أيام المهرجان ، مع إطلاق وسم عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاص بالمناسبة (#عيش_الجنادرية_معنا).

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي خالد بن حمّاد البلوي، أن جناح “السعودية” يعرض أهم الخدمات التي تقدمها شركات الخطوط السعودية والمبادرات والبرامج التسويقية، إلى جانب التعريف بأحدث البرامج والخدمات على متن الطائرة والبرامج الآلية والخدمات الذاتية التي تسهم في أن يكون السفر مع “السعودية” أكثر راحة ومتعة.

وأشار البلوي إلى أن معرض “السعودية” يطل على زواره في المهرجان هذا العام بحلة جديدة وخدمات مبتكرة تواكب برنامج التحول الوطني ، حيث تم استحداث مكتب خاص لتقديم جميع الخدمات لأعضاء برنامج “الفرسان”، إلى جانب مشاركة “تقنية” الشريك التقني الاستراتيجي مع “السعودية” للتعريف بخدماتها المتطورة في مجال الإنترنت الفائق السرعة ، والاتصال الهاتفي ، والبث الفضائي المباشر على متن طائراتها الجديدة ، مفيداً أنهم حرصوا على تعريف الضيوف والزوار على جهودهم في خدمة الجنود البواسل في الحد الجنوبي من خلال باقة متنوعة من الخدمات ، فيما تم اختيار موقع مميز داخل الجناح لعرض لوحة جدارية تزينت بمئات المشاركات المميزة التي خطتها أيدي المشاركين في حملتها لمعايدة جنودنا في الحد الجنوبي بمناسبة اليوم الوطني من مختلف شرائح المجتمع وجميع مناطق المملكة لمسؤولين ووزراء ومواطنين، سطروا من خلالها أجمل العبارات وأصدق الكلمات نظير ما يبذله جنودنا الأبطال في الحد الجنوبي ، الذين قدموا أروع ملاحم التضحيات في سبيل الذود عن حمى الوطن بأرواحهم.

وأبان أن “السعودية” عرضت نماذج لمقاعد درجات السفر على متن أحدث طائراتها ، شملت نماذج مقاعد طائرات بوينج من طراز (B777-300 ER) المزودة بأجنحة الدرجة الاولى الفاخرة ، ومقعد درجة الضيافة التي حققت به “السعودية” جائزة أفضل مقعد درجة سياحية بالعالم ، مشيراً إلى أن شركة الخطوط السعودية للتموين تشارك أيضاً ضمن فعاليات “السعودية من خلال التعريف بخدمة الطاهي الجوي ، الذي يقدم خلال أيام المهرجان حلويات مختارة ومبتكرة ، بالإضافة إلى ركن خاص لعرض منتجات المبيعات الجوية الراقية، وركن خاص للأطفال لممارسة هواية الرسم والتلوين .