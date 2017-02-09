كأس فيصل: نتائج مباريات الجولة الرابعة عشر

صراحة – نواف العايد : أقيمت اليوم سبع مباريات ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي:

القادسية – هجر ( 2 – 1 )

الهلال – الوحدة ( 2 – 1 )

الشباب – الجيل ( 5 – 3 )

الفيصلي – الفتح ( 2 – 0 )

التعاون – النصر ( 0 – 0 )

الأهلي – الخليج ( 2 – 0 )

الاتحاد – أحد ( 3 – 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – القادسية ( 29 نقطة )

2 – الهلال ( 26 نقطة )

3 – النصر ( 25 نقطة )

4 – الأهلي ( 24 نقطة )

5 – الشباب ( 24 نقطة )

6 – الاتحاد ( 20 نقطة )

7 – الفتح ( 19 نقطة )

8 – الجيل ( 18 نقطة )

9 – الفيصلي ( 17 نقطة )

10 – أحد ( 16 نقطة )

11 – الخليج ( 12 نقطة )

12 – التعاون ( 9 نقاط )

13 – الوحدة ( 8 نقاط )

14 – هجر ( 6 نقاط )