كأس فيصل: نتائج مباريات الجولة الرابعة عشر

صراحة – نواف العايد : أقيمت اليوم سبع مباريات ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية – هجر ( 2 – 1 )
الهلال – الوحدة ( 2 – 1 )
الشباب – الجيل ( 5 – 3 )
الفيصلي – الفتح ( 2 – 0 )
التعاون – النصر ( 0 – 0 )
الأهلي – الخليج ( 2 – 0 )
الاتحاد – أحد ( 3 – 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – القادسية ( 29 نقطة )
2 – الهلال ( 26 نقطة )
3 – النصر ( 25 نقطة )
4 – الأهلي ( 24 نقطة )
5 – الشباب ( 24 نقطة )
6 – الاتحاد ( 20 نقطة )
7 – الفتح ( 19 نقطة )
8 – الجيل ( 18 نقطة )
9 – الفيصلي ( 17 نقطة )
10 – أحد ( 16 نقطة )
11 – الخليج ( 12 نقطة )
12 – التعاون ( 9 نقاط )
13 – الوحدة ( 8 نقاط )
14 – هجر ( 6 نقاط )