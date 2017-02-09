دوري الأولى: فوز القيصومة والجيل وتعادل وحيد

صراحة – فيصل القحطاني : أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة العشرون من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:

الجيل – الشعلة ( 1 – 0 )

نجران – النجوم ( 1 – 1 )

وج – القيصومة ( 1 – 2 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – أحد ( 36 نقطة )

2 – النهضة ( 31 نقطة )

3 – الفيحاء ( 31 نقطة )

4 – الشعلة ( 31 نقطة )

5 – هجر ( 28 نقطة )

6 – العروبة ( 28 نقطة )

7 – نجران ( 27 نقطة )

8 – القيصومة ( 27 نقطة )

9 – الحزم ( 26 نقطة )

10 – ضمك ( 26 نقطة )

11 – الجيل ( 24 نقطة )

12 – وج ( 23 نقطة )

13 – النجوم ( 21 نقطة )

14 – العدالة ( 21 نقطة )

15 – الوطني ( 19 نقطة )

16 – الطائي ( 17 نقطة )