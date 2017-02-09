دوري الأولى: فوز القيصومة والجيل وتعادل وحيد

صراحة – فيصل القحطاني : أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة العشرون من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:
الجيل – الشعلة ( 1 – 0 )
نجران – النجوم ( 1 – 1 )
وج – القيصومة ( 1 – 2 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – أحد ( 36 نقطة )
2 – النهضة ( 31 نقطة )
3 – الفيحاء ( 31 نقطة )
4 – الشعلة ( 31 نقطة )
5 – هجر ( 28 نقطة )
6 – العروبة ( 28 نقطة )
7 – نجران ( 27 نقطة )
8 – القيصومة ( 27 نقطة )
9 – الحزم ( 26 نقطة )
10 – ضمك ( 26 نقطة )
11 – الجيل ( 24 نقطة )
12 – وج ( 23 نقطة )
13 – النجوم ( 21 نقطة )
14 – العدالة ( 21 نقطة )
15 – الوطني ( 19 نقطة )
16 – الطائي ( 17 نقطة )