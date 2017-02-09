اميركي يقر بتنفيذ هجوم الكتروني استهدف مطار بروكسل

صراحة – وكالات: توصل محققون بلجيكيون إلى ان فتى اميركيا لا علاقة له بالارهاب هو منفذ الهجوم الالكتروني الذي استهدف مطار بروكسل بعد ساعات من وقوع الاعتداءات الانتحارية فيه العام الماضي، بحسب بيان لمكتب المدعي العام الخميس.

وذكر المصدر ان منتسبي مكتب التحقيقات الفدرالي استجوبوا فتى عمره 14 عاما من مدينة بيتسبورغ الاميركية وانه أقر بمحاولته اختراق موقع مطار زافنتم ونظامه الحاسوبي في آذار/ مارس 2016.

وافاد البيان انه “في اطار هذا التحقيق، قام مكتب التحقيقات الفدرالي بتفتيش منزل في بيتسبورغ بناء على طلب للمساعدة القانونية من مكتب المدعي العام الفدرالي البلجيكي، حيث حققوا مع المواطن الاميركي القاصر (الذي) اعترف بفعلته”.

واضاف ان محاولات الفتى تعطيل الموقع الالكتروني للمطار واختراق نظامه الحاسوبي لم تنجح.

وقال البيان انه “من خلال التحقيق والتحليلات الاولية للمعدات التي تم التحفظ عليها تبين انه لم يكن هناك دوافع ارهابية للهجمات الالكترونية وانها غير مرتبطة ابدا بالهجمات الارهابية التي جرت في 22 آذار/مارس في بروكسل وزافنتم”.

وقال مصدر مقرب من التحقيق ان الفتى يبلغ من العمر 14 عاما وانه “ليس متطرفا بل اعتبر ان الوقت كان مناسبا” للقيام بهجمته الالكترونية.

ولا تزال بلجيكا في حالة تأهب قصوى منذ ان هاجم ثلاثة انتحاريين مطار زافنتم ومترو بروكسل في آذار/مارس عام 2016، موقعين 32 قتيلا.

وقال محققون ان الهجمات نفذت من قبل الخلية ذاتها التي دبرت هجمات قتلت 130 شخصا في باريس عام 2015.

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجومين