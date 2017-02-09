انفجار في محطة نووية بشمال فرنسا بدون التسبب بخطر تلوث

صراحة – وكالات: وقع انفجار قرابة الساعة 9,00 ت غ من صباح الخميس في محطة فلامانفيل النووية في شمال غرب فرنسا، “خارج المنطقة النووية” وفق السلطات المحلية التي نفت أي خطر للتلوث.

وقال مدير مكتب مسؤول الادارة المحلية اوليفييه مارميون لوكالة فرانس برس، انه “حادث فني، لكنه ليس حادثا نوويا” لان الانفجار وقع “خارج المنطقة النووية”.

واصيب خمسة أشخاص “بتسمم طفيف” جراء استنشاق الدخان، وفق الشرطة.

وفي الساعة 11،00 ت غ، “انتهى” الحادث، كما ذكرت السلطات. وتم توقيف احد المفاعلين النووين.

بدأت محطة فلامانفيل في النورماندي العمل في الثمانينيات.

ومنذ 2007، يجرى في فلامانفيل، بناء مفاعل نووي من الجيل الثالث لزيادة طاقة الانتاج ومستوى الامان. وواجهت المحطة مشكلات عدة في التسليم والكلفة وارجىء موعد تشغيلها الى اواخر 2018 بعد ان كان مقررا في الاصل في 2012.