تعزيز تعاون كلية الهندسة بجامعة الملك سعود مع شركة دوسان الكورية

صراحة – محمد المحسن : تأكيداً على التعاون القائم بين كلية الهندسة وشركة دوسان الكورية للصناعات الثقيلة والإنشاءات، استقبل سعادة عميد كلية الهندسة الدكتور وليد بن محمد زاهد المدير العام لمركز أبحاث المياه بالشركة الدكتور بيونجسانج بارك والوفد المرافق له مساء يوم الإثنين 9 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 6 فبراير 2017م، واستعرض الطرفان خلال اللقاء التعاون القائم بين الطرفين والذي بدأ عام 2011م من خلال مشروع نقل المعرفة الذي تبنته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في سياق تنفيذ مشروع توسعة المرحلة الثانية من محطات ينبع-المدينة المنورة باستخدام تقنية التحلية متعددة التأثير (MED) والذي كانت شركة دوسان المقاول الرئيس فيه، وشارك 9 أعضاء هيئة تدريس من الكلية في ورش العمل والاجتماعات الدورية مع الشركة لنقل معرفة تقنية (MED)، ثم استمر التعاون بين الطرفين بعد التوقيع على مذكرة تفاهم عام 2014م، تم من خلالها عقد ندوات مشتركة ودعم مركز أبحاث الشركة لعدد من الأبحاث العلمية بالكلية.

وأوضح سعادة عميد الكلية أن تجديد مذكرة التفاهم يأتي في سياق حرص الكلية على المحافظة على علاقتها المتميزة مع شركة دوسان ورغبتها في أن تشمل المذكرة مجالات تعاون أكبر، من ضمنها التدريب العملي لطلاب الكلية، وتقديم الشركة لموضوعات بحثية ذات طابع تطبيقي، والإشراف المشترك على طلاب الدراسات العليا، وتقديم دورات تدريبية مشتركة في مجال تحلية وتنقية المياه، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار في الأنشطة السابقة من عقد ندوات علمية ودعم لأبحاث منسوبي الكلية. كما أكد سعادة عميد الكلية على ضرورة فتح المجال لكافة منسوبي الكلية للمشاركة في الأنشطة المشتركة مع شركة دوسان.

ومن جهته عبر الدكتور بيونجسانج بارك عن بالغ سعادته بزيارة الكلية وتجديد مذكرة التفاهم معها، موضحاً أن الشركة فخورة بما تم إنجازه حتى الآن في إطار مذكرة التفاهم السابقة وأثنى على أداء منسوبي الكلية في الأنشطة التي تمت من قبل، وهو الأمر الذي شجع الشركة على تجديد مذكرة التفاهم لمدة أربع سنوات إضافية. كما أبدى الدكتور بارك اتفاقه الكامل مع عميد الكلية على ضرورة توسعة مجالات التعاون واستعداد الشركة للقيام بذلك.

الجدير بالذكر أن شركة دوسان للصناعات الثقيلة تعد من كبرى الشركات الكورية الجنوبية والعالمية، وتشمل مجالات عملها بناء محطات القوى وتحلية المياه والمعدات الثقيلة والإنشاءات والمعدات العسكرية، وقد قامت الشركة بتنفيذ حوالي 50% من محطات التحلية بالمملكة العربية السعودية. ونظراً لحجم أعمالها بالمملكة، فقد افتتحث الشركة مركز أبحاث المياه الخاص بها في مدينة الخبر عام 2013م.