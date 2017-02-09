30 سنة سجنا لمخطط الاعتداء على معرض رسوم مسيئة للرسول



صراحة – وكالات: قضت محكمة أمريكية فدرالية، أمس الأربعاء 8 فيفري 2017، بسجن أمريكي 30 عاما، بعدما أدانته بالتخطيط لهجوم على مركز في ولاية تكساس، كان يعرض رسوما مسيئة للنبي محمد في الثالث من ماي 2015.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن هيئة المحلفين في المحكمة، وجدت عبد الملك عبد الكريم (45 عاما) مذنبا بتهم تقديم الدعم لتنظيم ”داعش” والتآمر بهدف ارتكاب جرائم قتل، إضافة إلى تهم عديدة أخرى.

وبحسب الوزارة فهذه أول محاكمة تجري على الأراضي الأمريكية أمام هيئة محلفين للنظر في هجوم مستوحى من التنظيم الجهادي.

وبحسب الوزارة فإن عبد الكريم كان العقل المدبر للهجوم، إذ أنه هو الذي اختار الهدف ووفر الأسلحة لشريكيه ألتون سيمبسون ونادر صوفي اللذين نفذا الهجوم وقتلا خلاله، مضيفة أن الشركاء الثلاثة “عبد الكريم وسيمبسون وصوفي خططوا لمهاجمة قواعد عسكرية وجنود ومعارض تجارية والسوبر بول ومسابقة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.