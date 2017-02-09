مساعدة مدير “تعليم الجوف” تكرم 248 طالبة متفوقة

صراحة – محمد المحسن : كرمت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع 248 طالبة متفوقة للعام الدراسي 1436/1437هـ في مركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا.

وفي كلمتها بالحفل الذي نظمته إدارة التوجيه والإرشاد “بنات”، عن المتفوقات هن ثروة الأمة، وصانعات الريادة ومساهمات في معمار التقدم والنماء، وأنهن “محط اهتمام الإدارة، حيث تتوالى الجهود المبذولة للعناية بهن، والمحافظة على مستواهن العلمي والثقافي، إيماناً بأن المجتمع ينهض ويتطور بهذه الفئة المتميزة”.

وأثنت الشايع على أولياء أمور الطالبات المتفوقات لمتابعتهم والاهتمام بهن وكل معلمة بذلت الجهد في التعليم النافع والتوجيه السليم.

ومن جانبها، قالت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذة هيفاء بنت عبدالعزيز المويشير “إننا مع كل تميز علمي لطالباتنا، ونرى فيهن كل جهودنا التربوية، ونتأمل أن يمتد تميزهن لما بعد الجامعة لخدمة الوطن والمجتمع”.

وتوالت فقرات الحفل التي تعبر عن فرحة المتفوقات وأمهاتهن، حيث احتوى على أوبريت وطني، وآخر يعبر عن فرحة النجاح، شاركت فيها مدارس هديب المتوسطة والثانوية ورياض الصالحين ومنهاج الرسالة، والروضة الأولى بقارا.

واختتم الحفل بمسيرة الطالبات المتفوقات وتكريمهن، وهن:

الصف الاول متوسط

1

وجد بنت فهد بن محمد الحزيم

المتوسطة الثانية للبنات بسكاكا

100 %

2

سمر احمد حامد حسن حسين

المتوسطة السادسة للبنات بسكاكا

100 %

3

لاما عيسى خليف خليف الخلف

المتوسطة الثانية للبنات باللقائط

100 %

4

سمو بنت نايف بن عبدالله الحمد

متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100 %

5

جيسكار بنت جورج انطونيوس بيطار

المتوسطة الاولى للبنات بصوير

100 %

6

سارة محمد بن باقي القيقعي الرويلي

المتوسطة الاولى للبنات بصوير

100 %

7

بسمة محمد عبد العزيز رضوان

المتوسطة الثانية للبنات بصوير

100 %

8

اماني السيد مجاهد خالد المشناتي

المتوسطة الاولى للبنات بدومة الجندل

100 %

9

ابرار بنت عيد بن نزال المسيب

المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل

100 %

10

اماني محمد نداء الزارع

المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل

100 %

11

كادي حماد حمدان الفاضل

المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل

100 %

12

سلمى سعد سالم بادي الشمري

المتوسطة الثالثة للبنات بدومة الجندل

100 %

13

مرح فهيد جبر الفرهود

المتوسطة الرابعة للبنات بدومة الجندل

100 %

14

مريم بسام مبارك البادي

المتوسطة الرابعة للبنات بدومة الجندل

100 %

15

لميس عبد اللطيف جبر الفرهود

المتوسطة الرابعة للبنات بدومة الجندل

100 %

16

سارة عثمان سامي الخميس

المتوسطة الرابعة للبنات بدومة الجندل

100 %

17

روان اسامة ابراهيم محمد

المتوسطة الرابعة للبنات بدومة الجندل

100 %

18

نعمة علي فلاح الدندني

المتوسطة الاولى لتحفيظ القران الكريم للبنات باللقائط

100 %

الصف الثاني متوسط

19

يانسية بنت فتحي بن سعيد سالم

المتوسطة المتوسطة الاولى للبنات بسكاكا

100%

20

سديم بنت صقر بن فرحان العيسى

المتوسطة الثانية للبنات بسكاكا

100%

21

هالة بنت ناصر بن مرزوق الخليفة

المتوسطة الثانية للبنات بسكاكا

100%

22

علا بسام يوسف الحشاش

المتوسطة الرابعة للبنات بسكاكا

100%

23

نورة بنت محمد بن عبدالله المغرق

المتوسطة السادسة للبنات بسكاكا

100%

24

دعاء احمد حامد حسين

المتوسطة السادسة للبنات بسكاكا

100%

25

ورود فهد عقلا الكبيدان

المتوسطةالعاشرة للبنات بسكاكا

100%

26

ايمان يوسف محمد محمود

المتوسطة الحادية عشرللبنات بسكاكا

100%

27

بشرى بنت احمد بن ابراهيم ظاهر

المتوسطة الحادية عشرللبنات بسكاكا

100%

28

فاطمة شيهان متعب العيادة

المتوسطة الحادية عشرللبنات بسكاكا

100%

29

طيف محمد سليمان الشمروخي

المتوسطة الحادية عشرللبنات بسكاكا

100%

30

وسن بنت امين بن فرحان الكريع

المتوسطة الحادية عشرللبنات بسكاكا

100%

31

ريماس سلطان ونيس الربيع

المتوسطة الحادية عشرللبنات بسكاكا

100%

32

هديل حيزان محمد الحيزان

المتوسطة الحادية عشرللبنات بسكاكا

100%

33

ميسم احمد خلف عيسى الجوفي

المتوسطة الخامسة عشرللبنات بسكاكا

100%

34

ديم بنت شافي بن ونيس بن الجبل الشمري

المتوسطة الاولى للبنات بسكاكا

100%

35

انتصار بنت عادل بن هلال الفريح

متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100%

36

ريتال بنت جمال بن سلامة الوقيد

متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100%

37

وسن بنت دندن بن نزال الجوفي

متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100%

38

سارة بنت فيصل بن صالح المويشير

متوسطة القمم الاهلية

100%

39

حلا عبد الرحمن صالح المويشير

متوسطة القمم الاهلية

100%

40

لما عبد الرحمن شايع العايدي

متوسطة القمم الاهلية

100%

41

خزامى عبدالسلام بن حمد البليهد

متوسطة القمم الاهلية

100%

42

نوار بنت محسن بن موسى الخالدي

متوسطة منهاج الرسالة الاهلية بسكاكا

100%

43

جود بنت صالح بن عيد البليهد

متوسطة منهاج الرسالة الاهلية بسكاكا

100%

44

اسماء محمد عبدالحميد اسماعيل

متوسطة منهاج الرسالة الاهلية بسكاكا

100%

45

كادي فايز ابراهيم المسعود

متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا

100%

46

سارة فهد عواد العوذة

متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا

100%

47

حور ناصر موسى القاضب الناشئ

متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا

100%

48

اسرار بنت سليمان بن رجاء الضميري

متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا

100%

49

نجد سلمان يوسف الضويحي الخالدي

متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا

100%

50

رحمة محمد دهيليس السبيلة

المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل

100%

51

مرام محمد صالح القاضب

المتوسطة الثالثة للبنات بدومة الجندل

100%

52

فاطمة صباح مسلم المبارك

المتوسطة الرابعة للبنات بدومة الجندل

100%

53

يارا بنت تركي بن محمد الهديب

متوسطة فتيات الاوائل الاهلية بدومة الجندل

100%

54

جوري فهد على الدندن

متوسطة فتيات الاوائل الاهلية بدومة الجندل

100%

55

رنا يوسف يوسف نصر نعيم

متوسطة بسيطا الاهلية

100%

56

رحمة منير السيد عبد الوارث

المتوسطة الاولى للبنات بطبرجل

100%

57

يمنى محمد احمد على

المتوسطة الاولى لتحفيظ القران الكريم للبنات بسكاكا

100%

58

سلمى محمد عبد رب النبي

المتوسطة الاولى لتحفيظ القران الكريم للبنات باللقائط

100%

59

فيروز رائد شكري خلف

المتوسطة الاولى للبنات بسكاكا

100 %

60

ايه بنت أشرف بن علي احمد اسماعيل

المتوسطة الاولى للبنات بسكاكا

100 %

61

ياسمين بنت ايمن بن محمد البيومي

المتوسطة الاولى للبنات بسكاكا

100 %

62

مريم بنت السيد بن صالح سيد

المتوسطة الاولى للبنات بسكاكا

100 %

63

يارا بنت علي بن عوض عبد الحليم

المتوسطة الاولى للبنات بسكاكا

100 %

64

ايمان عبد الناصر عبد الستار عشماوي

المتوسطة الثانية للبنات بسكاكا

100 %

65

نورة بنت بسام بن فهد الرشيد

المتوسطة الثانية للبنات بسكاكا

100 %

66

دعاء محمد حزين عبد النعيم

المتوسطةالسادسة للبنات بسكاكا

100 %

67

هيا بنت خالد بن سعود بن بادي الطريف

المتوسطةالسادسة للبنات بسكاكا

100 %

68

الا احمد حامد حسين

المتوسطةالسادسة للبنات بسكاكا

100 %

69

رزان بنت عبد الرحمن بن حمدان بن الربع الدرعان

المتوسطةالسادسة للبنات بسكاكا

100 %

70

الجفول داوود فلاح الدندني

المتوسطةالعاشرة للبنات بسكاكا

100 %

71

غادة صالح زيد الواكد العتيبي

المتوسطة الحادية عشر للبنات بسكاكا

100 %

72

اسماء خالد ابراهيم الطرابشة

المتوسطة الحادية عشر للبنات بسكاكا

100 %

73

ايمان عايد مطني الشمروخي الشمري

المتوسطة الثانية للبنات باللقائط

100 %

74

سديم بنت احمد بن عقلا بن عقل التيماني

المتوسطة الاولى للبنات باللقائط

100 %

75

اصايل بنت مجيدع بن مهدي المرزقاني الشمري

المتوسطةالرابعة للبنات بقارا

100 %

76

غيوض بنت محمد بن باقي القعيقعي الرويلي

المتوسطة الاولى للبنات بصوير

100 %

77

لميس بنت طلال بن مغير فلحي الطالب

متوسطة وارفة العلم الاهلية

100 %

78

رهف بنت عبدالله بن موسى العيسى

متوسطة التجديد الاهلية

100 %

79

شادن نايف ناشي الذارعي الظفيري

متوسطة التجديد الاهلية

100 %

80

ضي بنت فوزان بن سالم الوقيد

متوسطة التجديد الاهلية

100 %

81

مريم عبدالله شافي ليمني العنزي

متوسطة التجديد الاهلية

100 %

82

كريمة بنت يحيي بن عبدالله السلامة

متوسطة القمم الاهلية

100 %

83

اصايل يزيد سعود الهادي

متوسطة القمم الاهلية

100 %

84

ريناد سلمان عقلا المصبح

متوسطة القمم الاهلية

100 %

85

رهف راشد علي العصفور

متوسطة القمم الاهلية

100 %

86

غنى بنت جهاد بن صالح زين العابدين

متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100 %

87

لين بنت منصور بن مرزوق الكريع

متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100 %

88

رحيق بنت فضل السيد جبارة اسماعيل

متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100 %

89

سديم بنت سلمان بن عبد العزيزالربيش

متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100 %

الصف الثالث متوسط

90

ولايف بنت جمال بن سلامة الوقيد

متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100 %

91

رغد بنت احمد بن محمد الرشيد

متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100 %

92

لمى ابراهيم عبد اللطيف المنديل

متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100 %

93

شهد فايز حسن الحماص البلوي

متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100 %

94

رانية بنت احمد بن سعيد الغامدي

متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100 %

95

وجدان بنت فياض بن حمود بن عناد القاضب

متوسطة الرحمانية الاهلية بسكاكا

100 %

96

شيهانة بنت زياد بن عبدالله حسن بن الغنام الخالدي

متوسطة الرحمانية الاهلية بسكاكا

100 %

97

نوره فهد عواد العوذة

متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا

100 %

98

بيان ماجد عبد المحسن الضبعان

متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا

100 %

99

اثير محمد عبد الواحد الزاعل

متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا

100 %

100

مريم بنت فريد بن حماد ب الربع الدرعان الخالدي

متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا

100 %

101

ريماس بنت عبدالله بن صالح مرزوق الخالدي

متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا

100 %

102

وعد بنت عيادة بن حمدان السلمان الشمري

متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا

100 %

103

شدن بنت نافع بن ليلي الرويلي

متوسطة منهاج الرسالة الاهلية بسكاكا

100 %

104

اماني بنت احمد بن نايف المنصور

متوسطة منهاج الرسالة الاهلية بسكاكا

100 %

105

رهف بنت عبد الرحمن بن عيد العقلا

متوسطة منهاج الرسالة الاهلية بسكاكا

100 %

106

اية بنت سعيد بن خيري زكي

المتوسطة الاولى للبنات بدومة الجندل

100 %

107

ايمان بنت محمد بن عطية عيد الشافي

المتوسطة الاولى للبنات بدومة الجندل

100 %

108

اميرة السيد مجاهد المشناتي

المتوسطة الاولى للبنات بدومة الجندل

100 %

109

اماني رشدي ابو المعاطي الموفي

المتوسطة الاولى للبنات بدومة الجندل

100 %

110

نادين بدوي عبد الرحمن ابو النصر حمد

المتوسطة الاولى للبنات بدومة الجندل

100 %

111

لميس بنت عبدالله بن سليمان المسيب

المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل

100 %

112

مرام عطاالله سليمان العفر

المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل

100 %

113

ابتهال عبدالهادي عطاء البادي

المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل

100 %

114

لمى بدر عياش المسيب

المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل

100 %

115

امتنان جدعان عبدالرحمن الجديع

المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل

100 %

116

رغد بنت مشعل بن احمد الهديب

المتوسطة الثالثة للبنات بدومة الجندل

100 %

117

مروة نصر فهيم السيد حامد

متوسطة بسيطا الاهليه للبنات

100 %

118

ايه اشرف عيد عبد الفتاح

متوسطة بسيطا الاهليه للبنات

100 %

119

منار حسن سميران النصيري الرويلي

متوسطة اصفان للبنات بدومة الجندل

100 %

120

لطيفة حران معزي المرعضي الرويلي

متوسطة اصفان للبنات بدومة الجندل

100 %

121

شريفة عزيز القوضي العطية الرويلي

متوسطة اصفان للبنات بدومة الجندل

100 %

122

اريام بنت فوزي بن عابد النجم

متوسطة اصفان للبنات بدومة الجندل

100 %

123

اثير ناصر ابراهيم الدريويش

متوسطة فتيات الاوائل الاهلية بدومة الجندل

100 %

124

شذا عبدالهادي عوض العفر

متوسطة فتيات الاوائل الاهلية بدومة الجندل

100 %

125

حلا عبدالرحمن حمود الدرعان

المتوسطة الاولى لتحفيظ القران الكريم للبنات باللقائط

100 %

126

امل شحاته عبد الحليم

المتوسطة الاولى لتحفيظ القران الكريم للبنات بسكاكا

100 %

127

تسنيم عبدالرزاق محمد الموسى

المتوسطة الاولى لتحفيظ القران الكريم للبنات بسكاكا

100 %

128

رغد سلطان لطيف الوسم

المتوسطة الاولى لتحفيظ القران الكريم للبنات باللقائط

100 %

الصف الأول ثانوي

129

منى عادل فتحي محمد

الثانوية الرابعة بسكاكا

100 %

130

رازان ازهري عبد القادر احمد

الثانوية الخامسة بسكاكا

100 %

131

رباب خلف عبد الحميد خليل

الثانوية التاسعة بسكاكا

100 %

132

اسراء احمد خليل ابراهيم

ثانوية مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100 %

133

رهف بنت سلطان بن فهد النصيري

ثانوية مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100 %

134

رهف محمد احمد الهويدي

ثانوية مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100 %

135

ريم مصطفى عبد المنعم الجوهري

ثانوية مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100 %

136

مها بنت سالم بن الحميدي البحيران

ثانوية مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا

100 %

137

حلا حمد ابراهيم العواد الواكد

ثانوية القمم الاهلية

100 %

138

رضوى علاء الدين سيوفي سليمان

ثانوية القمم الاهلية

100 %

139

رهف فايز حجاب الزيد الشعلان

ثانوية القمم الاهلية

100 %

140

ريم عبدالاله عبدالرحمن رزيق النعمان

ثانوية القمم الاهلية

100 %

141

نوف عبدالرحمن سليمان الشرعان السرحاني

ثانوية القمم الاهلية

100 %

142

هيفاء مبروك نومان مطلق الضويحي

ثانوية القمم الاهلية

100 %

143

هدى محمود فتوح سعدات

ثانوية التجديد الاهلية

100 %

144

طيف وامر سعد الفريحي الرويلي

ثانوية منهاج الرسالة الاهلية

100 %

145

طيف صالح عيد البليهد

ثانوية منهاج الرسالة الاهلية

100 %

146

ريف سلطان لطيف الوسم

ثانوية منهاج الرسالة الاهلية

100 %

147

ريف بشار سعد آل كايد

ثانوية وارفة العلم الاهلية

100 %

148

امينه عقلا باسل السويلم

ثانوية وارفة العلم الاهلية

100 %

149

ساره عبدالله ابراهيم القايد

ثانوية وارفة العلم الاهلية

100 %

150

ساره عبدالله صالح آل غران الشهري

ثانوية وارفة العلم الاهلية

100 %

151

طيف صالح خلف الدويرج الرويلي

ثانوية وارفة العلم الاهلية

100 %

152

هاجر ابراهيم عطيه عبدالرحمن

الثانوية الثانية بدومة

100 %

153

مرام سالم سلامه الفليحاني الشراري

ثانوية فتيات الأوائل الاهلية بدومة الجندل

100 %

154

رغد زياد علي اللافي الدندن

ثانوية فتيات الأوائل الاهلية بدومة الجندل

100 %

155

اثير زايد عطاالله الخلف

ثانوية فتيات الأوائل الاهلية بدومة الجندل

100 %

156

ريم يوسف يوسف نصر نعيم

ثانوية بسيطا الاهلية

100 %

157

نوال علي عبده دوش

الثانوية الثالثة بسكاكا

100 %

158

فاتن احمد هويش الربيعان الفهيقي

الثانوية الثالثة بسكاكا

100 %

159

جهينه ادم عبدالله عمر

الثانوية الثالثة بسكاكا

100 %

160

امينه منور معاشي المرعضي الرويلي

الثانوية الثالثة بسكاكا

100 %

161

اميرة رمضان محمد عبدالحليم

الثانوية الاولى بطبرجل

100 %

162

امل محمد عبدالمقصود محمد

الثانوية الاولى بطبرجل

100 %

163

مريم فرج شعبان بيومي

الثانوية الاولى بطبرجل

100 %

164

هوى سامي عقلاء حمود المرشد

الثانوية الثانية بسكاكا

100 %

165

هناء ناصر مرزوق محمد الخليفة

الثانوية الثانية بسكاكا

100 %

166

مناي بسام حشاش حسن الخالدي

الثانوية الثانية بسكاكا

100 %

167

ساره علي سليمان سندي الدرعان

الثانوية الثانية بسكاكا

100 %

168

رهف مرشد مشرف مرشد الناصر

الثانوية الثالثة بسكاكا

100 %

169

تهاليل زامل عايد الضويحي

الثانوية الاولى باللقائط

100 %

170

سلمى اشرف السيد درويش

الثانوية الاولى باللقائط

100 %

171

غداف ايهاب عبدالهادي الذويب

الثانوية الاولى باللقائط

100 %

172

اميره مجيدع مهدي المرزقاني الشمري

الثانوية الثانية بقارا

100 %

173

ابتهال حامد عبدالله السالم

الثانوية الثالثة بدومة الجندل

100 %

174

ماب محمد زياد الخزنوي

الثانوية الثالثة بدومة الجندل

100 %

الصف الثاني ثانوي

م

اسم الطالبة

المدرسة

النسبة

175

احلام عبدالسلام عبدالله حماد السعدون

الثانوية الرابعة بسكاكا

100 %

176

دلال صالح زيد الواكد العتيبي

الثانوية الرابعة بسكاكا

100 %

177

دلال محمد الفاتح الباقر محمد

الثانوية الرابعة بسكاكا

100 %

178

شهد احمد مطلق المفرج

الثانوية الرابعة بسكاكا

100 %

179

علا سليمان محمد علي الاحمد

الثانوية الرابعة بسكاكا

100 %

180

منار محمد ابراهيم محمد

الثانوية الرابعة بسكاكا

100 %

181

روان حسام خير الدين الحسني

الثانوية التاسعة بسكاكا

100 %

182

لمياء محمد منصور حوا

الثانوية التاسعة بسكاكا

100 %

183

مها فايز عبدالله النصيري

الثانوية التاسعة بسكاكا

100 %

184

ندى علي عوض عبدالرحليم

الثانوية التاسعة بسكاكا

100 %

185

راما عدنان علي شديفات

ثانوية القمم الاهلية

100 %

186

ساره احمد عبدالرحمن الفياض

ثانوية القمم الاهلية

100 %

187

غاليه مفضي مرزوق النهار الغالي

ثانوية القمم الاهلية

100 %

188

لمى شعيب بادي البقعاوي

ثانوية القمم الاهلية

100 %

189

ندى عبدالله عبدالمصلح احمد المظهور

ثانوية القمم الاهلية

100 %

190

نوير غازي عبدالرحمن حمدان السرحاني

ثانوية القمم الاهلية

100 %

191

هناء دهيم نهار الحمزي الشمري

ثانوية القمم الاهلية

100 %

192

وجدان كميان بشير كميان الدغمي

ثانوية القمم الاهلية

100 %

193

ايمان انور ابراهيم الشرعان

ثانوية التجديد الاهلية

100 %

194

ايه حمدي احمد سعد احمد

ثانوية التجديد الاهلية

100 %

195

دنيا وليد منير نعمان حلاوة

ثانوية التجديد الاهلية

100 %

196

دنبا مدحت بهجت فهيم

ثانوية التجديد الاهلية

100 %

197

رزان عبدالرحمن اسماعيل الدرعان

ثانوية التجديد الاهلية

100 %

198

لجين عبدالمحسن عبدالكريم صليع الدرعان

ثانوية التجديد الاهلية

100 %

199

ندى اسلام صابر المزين

ثانوية التجديد الاهلية

100 %

200

نرمين محمد صلاح الدين السيد

ثانوية التجديد الاهلية

100 %

201

وفاء علي ابو المعاطي علي

ثانوية التجديد الاهلية

100 %

202

المزن طلال عبدالله العدوان

ثانوية منهاج الرساله الاهلية

100 %

203

تاج عبدالرحمن عيد عقلا

ثانوية منهاج الرساله الاهلية

100 %

204

جميلة ابراهيم عبدالله القادر

ثانوية منهاج الرساله الاهلية

100 %

205

سميره هشام محمد المزيد

ثانوية منهاج الرساله الاهلية

100 %

206

نوره فيصل ونيس الربيع

ثانوية منهاج الرساله الاهلية

100 %

207

ديمه عبدالمعطي عازي الوردي

ثانوية الرحمانية الاهلية

100 %

208

دنيا انور حمود درزي الدغمي

ثانوية الرحمانية الاهلية

100 %

209

رغد رياض عبدالله الدندني

ثانوية الرحمانية الاهلية

100 %

210

رهف احمد علي احمد

ثانوية الرحمانية الاهلية

100 %

211

ريم رياض محمد مصطفى حسن

ثانوية الرحمانية الاهلية

100 %

212

شهد محمد هلال السياط

ثانوية الرحمانية الاهلية

100 %

213

لجين حازم عبدالغفار وهاب

ثانوية الرحمانية الاهلية

100 %

214

لجين سعد عبدالله العبدالله الغويري

ثانوية الرحمانية الاهلية

100 %

215

مي علي عبدالعظيم عبدالفتاح محمد

ثانوية الرحمانية الاهلية

100 %

216

يمنى نبيل سيد احمد علوان الكاشف

ثانوية الرحمانية الاهلية

100 %

217

رزان عيد عبدالله السليمان

ثانوية وارفة العلم الاهلية

100 %

218

رغد نايف ابراهيم الشبيب

ثانوية وارفة العلم الاهلية

100 %

219

عبير عبدالعزيز شبيب الشبيب

ثانوية وارفة العلم الاهلية

100 %

220

لمى عادل متروك الروضان

ثانوية وارفة العلم الاهلية

100 %

221

صباح سمير منصور شراره

الثانوية الاولى بدومة الجندل

100 %

222

رشا محمد زايد العمير

الثانوية الثانية بدومة الجندل

100 %

223

فاطمة الزهراء ابراهيم عطيه عبدالرحمن

الثانوية الثانية بدومة الجندل

100 %

224

وجدان مدالله احمد الحرصان

الثانوية الرابعة بدومة الجندل

100 %

225

اسيل فايز مهل الجعفري العنزي

ثانوية فتيات الاوائل الاهلية

100 %

226

رهف مشعل احمد الهديب

ثانوية فتيات الاوائل الاهلية

100 %

227

فرح ابراهيم عمير الزايد

ثانوية فتيات الاوائل الاهلية

100 %

228

نوير خلف عيسى سعدون الريس

ثانوية فتيات الاوائل الاهلية

100 %

229

حلا علي اديلم الشراري

ثانوية بسيطا الاهلية

100 %

230

ساره نصر فهيم محمد السيد حامد

ثانوية بسيطا الاهلية

100 %

231

سميرة محمود محمود علي نصار

ثانوية بسيطا الاهلية

100 %

232

فاطمة عبدالله العبدالله النجم

ثانوية بسيطا الاهلية

100 %

233

ريم محمد سلامه الظلام الشراري

الثانوية الرابعة بطبرجل

100 %

234

سعاد مقبول ماضي الرطلان الشراري

الثانوية الاولى بطبرجل

100 %

235

فاطمة قسم احمد جمعه

الثانوية الثانية بطبرجل

100 %

236

سميه علي سليمان سندي الدرعان

الثانوية الاولى بسكاكا

100 %

237

اسلام خالد عبدالمجيد الوادي

الثانوية الثامنة بسكاكا

100 %

238

روابي سلطان فهد احمد النصيري

ثانوية رياض الصالحين الاهلية

100 %

239

لجين ناصر جهيم ضميري الرويلي

ثانوية رياض الصالحين الاهلية

100 %

240

نوف خالد حمد محمد العقل

ثانوية رياض الصالحين الاهلية

100 %

241

هلا عمر حمزة محمد حيمور

ثانوية رياض الصالحين الاهلية

100 %

242

رنا بندر عياش المسيب

الثانوية الثالثة بدومة الجندل

100 %

243

ريف فارس اسماعيل السبيله

الثانوية الثالثة بدومة الجندل

100 %

244

نوف نعمان عبدالرحمن النعمان

الثانوية الثالثة بدومة الجندل

100 %

245

نورة عجب عبدالله القحطاني

ثانوية القمم الدولية

100 %

246

نورة بنت فهد بن بدر ال سعود

ثانوية القمم الدولية

100 %

247

وجد سلطان صالح الصالح

ثانوية القمم الدولية

100 %

248

نورة عجب القحطاني

ثانوية القمم الدولية

100 %