مساعدة مدير “تعليم الجوف” تكرم 248 طالبة متفوقة

صراحة – محمد المحسن : كرمت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع 248 طالبة متفوقة للعام الدراسي 1436/1437هـ في مركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا.
وفي كلمتها بالحفل الذي نظمته إدارة التوجيه والإرشاد “بنات”، عن المتفوقات هن ثروة الأمة، وصانعات الريادة ومساهمات في معمار التقدم والنماء، وأنهن “محط اهتمام الإدارة، حيث تتوالى الجهود المبذولة للعناية بهن، والمحافظة على مستواهن العلمي والثقافي، إيماناً بأن المجتمع ينهض ويتطور بهذه الفئة المتميزة”.
وأثنت الشايع على أولياء أمور الطالبات المتفوقات لمتابعتهم والاهتمام بهن وكل معلمة بذلت الجهد في التعليم النافع والتوجيه السليم.
ومن جانبها، قالت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذة هيفاء بنت عبدالعزيز المويشير “إننا مع كل تميز علمي لطالباتنا، ونرى فيهن كل جهودنا التربوية، ونتأمل أن يمتد تميزهن لما بعد الجامعة لخدمة الوطن والمجتمع”.
وتوالت فقرات الحفل التي تعبر عن فرحة المتفوقات وأمهاتهن، حيث احتوى على أوبريت وطني، وآخر يعبر عن فرحة النجاح، شاركت فيها مدارس هديب المتوسطة والثانوية ورياض الصالحين ومنهاج الرسالة، والروضة الأولى بقارا.
واختتم الحفل بمسيرة الطالبات المتفوقات وتكريمهن، وهن:
الصف الاول متوسط
1
وجد بنت فهد بن محمد الحزيم
المتوسطة الثانية للبنات بسكاكا
100 %
2
سمر احمد حامد حسن حسين
المتوسطة السادسة للبنات بسكاكا
100 %
3
لاما عيسى خليف خليف الخلف
المتوسطة الثانية للبنات باللقائط
100 %
4
سمو بنت نايف بن عبدالله الحمد
متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100 %
5
جيسكار بنت جورج انطونيوس بيطار
المتوسطة الاولى للبنات بصوير
100 %
6
سارة محمد بن باقي القيقعي الرويلي
المتوسطة الاولى للبنات بصوير
100 %
7
بسمة محمد عبد العزيز رضوان
المتوسطة الثانية للبنات بصوير
100 %
8
اماني السيد مجاهد خالد المشناتي
المتوسطة الاولى للبنات بدومة الجندل
100 %
9
ابرار بنت عيد بن نزال المسيب
المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل
100 %
10
اماني محمد نداء الزارع
المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل
100 %
11
كادي حماد حمدان الفاضل
المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل
100 %
12
سلمى سعد سالم بادي الشمري
المتوسطة الثالثة للبنات بدومة الجندل
100 %
13
مرح فهيد جبر الفرهود
المتوسطة الرابعة للبنات بدومة الجندل
100 %
14
مريم بسام مبارك البادي
المتوسطة الرابعة للبنات بدومة الجندل
100 %
15
لميس عبد اللطيف جبر الفرهود
المتوسطة الرابعة للبنات بدومة الجندل
100 %
16
سارة عثمان سامي الخميس
المتوسطة الرابعة للبنات بدومة الجندل
100 %
17
روان اسامة ابراهيم محمد
المتوسطة الرابعة للبنات بدومة الجندل
100 %
18
نعمة علي فلاح الدندني
المتوسطة الاولى لتحفيظ القران الكريم للبنات باللقائط
100 %
الصف الثاني متوسط
19
يانسية بنت فتحي بن سعيد سالم
المتوسطة المتوسطة الاولى للبنات بسكاكا
100%
20
سديم بنت صقر بن فرحان العيسى
المتوسطة الثانية للبنات بسكاكا
100%
21
هالة بنت ناصر بن مرزوق الخليفة
المتوسطة الثانية للبنات بسكاكا
100%
22
علا بسام يوسف الحشاش
المتوسطة الرابعة للبنات بسكاكا
100%
23
نورة بنت محمد بن عبدالله المغرق
المتوسطة السادسة للبنات بسكاكا
100%
24
دعاء احمد حامد حسين
المتوسطة السادسة للبنات بسكاكا
100%
25
ورود فهد عقلا الكبيدان
المتوسطةالعاشرة للبنات بسكاكا
100%
26
ايمان يوسف محمد محمود
المتوسطة الحادية عشرللبنات بسكاكا
100%
27
بشرى بنت احمد بن ابراهيم ظاهر
المتوسطة الحادية عشرللبنات بسكاكا
100%
28
فاطمة شيهان متعب العيادة
المتوسطة الحادية عشرللبنات بسكاكا
100%
29
طيف محمد سليمان الشمروخي
المتوسطة الحادية عشرللبنات بسكاكا
100%
30
وسن بنت امين بن فرحان الكريع
المتوسطة الحادية عشرللبنات بسكاكا
100%
31
ريماس سلطان ونيس الربيع
المتوسطة الحادية عشرللبنات بسكاكا
100%
32
هديل حيزان محمد الحيزان
المتوسطة الحادية عشرللبنات بسكاكا
100%
33
ميسم احمد خلف عيسى الجوفي
المتوسطة الخامسة عشرللبنات بسكاكا
100%
34
ديم بنت شافي بن ونيس بن الجبل الشمري
المتوسطة الاولى للبنات بسكاكا
100%
35
انتصار بنت عادل بن هلال الفريح
متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100%
36
ريتال بنت جمال بن سلامة الوقيد
متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100%
37
وسن بنت دندن بن نزال الجوفي
متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100%
38
سارة بنت فيصل بن صالح المويشير
متوسطة القمم الاهلية
100%
39
حلا عبد الرحمن صالح المويشير
متوسطة القمم الاهلية
100%
40
لما عبد الرحمن شايع العايدي
متوسطة القمم الاهلية
100%
41
خزامى عبدالسلام بن حمد البليهد
متوسطة القمم الاهلية
100%
42
نوار بنت محسن بن موسى الخالدي
متوسطة منهاج الرسالة الاهلية بسكاكا
100%
43
جود بنت صالح بن عيد البليهد
متوسطة منهاج الرسالة الاهلية بسكاكا
100%
44
اسماء محمد عبدالحميد اسماعيل
متوسطة منهاج الرسالة الاهلية بسكاكا
100%
45
كادي فايز ابراهيم المسعود
متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا
100%
46
سارة فهد عواد العوذة
متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا
100%
47
حور ناصر موسى القاضب الناشئ
متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا
100%
48
اسرار بنت سليمان بن رجاء الضميري
متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا
100%
49
نجد سلمان يوسف الضويحي الخالدي
متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا
100%
50
رحمة محمد دهيليس السبيلة
المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل
100%
51
مرام محمد صالح القاضب
المتوسطة الثالثة للبنات بدومة الجندل
100%
52
فاطمة صباح مسلم المبارك
المتوسطة الرابعة للبنات بدومة الجندل
100%
53
يارا بنت تركي بن محمد الهديب
متوسطة فتيات الاوائل الاهلية بدومة الجندل
100%
54
جوري فهد على الدندن
متوسطة فتيات الاوائل الاهلية بدومة الجندل
100%
55
رنا يوسف يوسف نصر نعيم
متوسطة بسيطا الاهلية
100%
56
رحمة منير السيد عبد الوارث
المتوسطة الاولى للبنات بطبرجل
100%
57
يمنى محمد احمد على
المتوسطة الاولى لتحفيظ القران الكريم للبنات بسكاكا
100%
58
سلمى محمد عبد رب النبي
المتوسطة الاولى لتحفيظ القران الكريم للبنات باللقائط
100%
59
فيروز رائد شكري خلف
المتوسطة الاولى للبنات بسكاكا
100 %
60
ايه بنت أشرف بن علي احمد اسماعيل
المتوسطة الاولى للبنات بسكاكا
100 %
61
ياسمين بنت ايمن بن محمد البيومي
المتوسطة الاولى للبنات بسكاكا
100 %
62
مريم بنت السيد بن صالح سيد
المتوسطة الاولى للبنات بسكاكا
100 %
63
يارا بنت علي بن عوض عبد الحليم
المتوسطة الاولى للبنات بسكاكا
100 %
64
ايمان عبد الناصر عبد الستار عشماوي
المتوسطة الثانية للبنات بسكاكا
100 %
65
نورة بنت بسام بن فهد الرشيد
المتوسطة الثانية للبنات بسكاكا
100 %
66
دعاء محمد حزين عبد النعيم
المتوسطةالسادسة للبنات بسكاكا
100 %
67
هيا بنت خالد بن سعود بن بادي الطريف
المتوسطةالسادسة للبنات بسكاكا
100 %
68
الا احمد حامد حسين
المتوسطةالسادسة للبنات بسكاكا
100 %
69
رزان بنت عبد الرحمن بن حمدان بن الربع الدرعان
المتوسطةالسادسة للبنات بسكاكا
100 %
70
الجفول داوود فلاح الدندني
المتوسطةالعاشرة للبنات بسكاكا
100 %
71
غادة صالح زيد الواكد العتيبي
المتوسطة الحادية عشر للبنات بسكاكا
100 %
72
اسماء خالد ابراهيم الطرابشة
المتوسطة الحادية عشر للبنات بسكاكا
100 %
73
ايمان عايد مطني الشمروخي الشمري
المتوسطة الثانية للبنات باللقائط
100 %
74
سديم بنت احمد بن عقلا بن عقل التيماني
المتوسطة الاولى للبنات باللقائط
100 %
75
اصايل بنت مجيدع بن مهدي المرزقاني الشمري
المتوسطةالرابعة للبنات بقارا
100 %
76
غيوض بنت محمد بن باقي القعيقعي الرويلي
المتوسطة الاولى للبنات بصوير
100 %
77
لميس بنت طلال بن مغير فلحي الطالب
متوسطة وارفة العلم الاهلية
100 %
78
رهف بنت عبدالله بن موسى العيسى
متوسطة التجديد الاهلية
100 %
79
شادن نايف ناشي الذارعي الظفيري
متوسطة التجديد الاهلية
100 %
80
ضي بنت فوزان بن سالم الوقيد
متوسطة التجديد الاهلية
100 %
81
مريم عبدالله شافي ليمني العنزي
متوسطة التجديد الاهلية
100 %
82
كريمة بنت يحيي بن عبدالله السلامة
متوسطة القمم الاهلية
100 %
83
اصايل يزيد سعود الهادي
متوسطة القمم الاهلية
100 %
84
ريناد سلمان عقلا المصبح
متوسطة القمم الاهلية
100 %
85
رهف راشد علي العصفور
متوسطة القمم الاهلية
100 %
86
غنى بنت جهاد بن صالح زين العابدين
متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100 %
87
لين بنت منصور بن مرزوق الكريع
متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100 %
88
رحيق بنت فضل السيد جبارة اسماعيل
متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100 %
89
سديم بنت سلمان بن عبد العزيزالربيش
متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100 %
الصف الثالث متوسط
90
ولايف بنت جمال بن سلامة الوقيد
متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100 %
91
رغد بنت احمد بن محمد الرشيد
متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100 %
92
لمى ابراهيم عبد اللطيف المنديل
متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100 %
93
شهد فايز حسن الحماص البلوي
متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100 %
94
رانية بنت احمد بن سعيد الغامدي
متوسطة مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100 %
95
وجدان بنت فياض بن حمود بن عناد القاضب
متوسطة الرحمانية الاهلية بسكاكا
100 %
96
شيهانة بنت زياد بن عبدالله حسن بن الغنام الخالدي
متوسطة الرحمانية الاهلية بسكاكا
100 %
97
نوره فهد عواد العوذة
متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا
100 %
98
بيان ماجد عبد المحسن الضبعان
متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا
100 %
99
اثير محمد عبد الواحد الزاعل
متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا
100 %
100
مريم بنت فريد بن حماد ب الربع الدرعان الخالدي
متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا
100 %
101
ريماس بنت عبدالله بن صالح مرزوق الخالدي
متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا
100 %
102
وعد بنت عيادة بن حمدان السلمان الشمري
متوسطة رياض المواهب الاهلية بسكاكا
100 %
103
شدن بنت نافع بن ليلي الرويلي
متوسطة منهاج الرسالة الاهلية بسكاكا
100 %
104
اماني بنت احمد بن نايف المنصور
متوسطة منهاج الرسالة الاهلية بسكاكا
100 %
105
رهف بنت عبد الرحمن بن عيد العقلا
متوسطة منهاج الرسالة الاهلية بسكاكا
100 %
106
اية بنت سعيد بن خيري زكي
المتوسطة الاولى للبنات بدومة الجندل
100 %
107
ايمان بنت محمد بن عطية عيد الشافي
المتوسطة الاولى للبنات بدومة الجندل
100 %
108
اميرة السيد مجاهد المشناتي
المتوسطة الاولى للبنات بدومة الجندل
100 %
109
اماني رشدي ابو المعاطي الموفي
المتوسطة الاولى للبنات بدومة الجندل
100 %
110
نادين بدوي عبد الرحمن ابو النصر حمد
المتوسطة الاولى للبنات بدومة الجندل
100 %
111
لميس بنت عبدالله بن سليمان المسيب
المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل
100 %
112
مرام عطاالله سليمان العفر
المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل
100 %
113
ابتهال عبدالهادي عطاء البادي
المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل
100 %
114
لمى بدر عياش المسيب
المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل
100 %
115
امتنان جدعان عبدالرحمن الجديع
المتوسطة الثانية للبنات بدومة الجندل
100 %
116
رغد بنت مشعل بن احمد الهديب
المتوسطة الثالثة للبنات بدومة الجندل
100 %
117
مروة نصر فهيم السيد حامد
متوسطة بسيطا الاهليه للبنات
100 %
118
ايه اشرف عيد عبد الفتاح
متوسطة بسيطا الاهليه للبنات
100 %
119
منار حسن سميران النصيري الرويلي
متوسطة اصفان للبنات بدومة الجندل
100 %
120
لطيفة حران معزي المرعضي الرويلي
متوسطة اصفان للبنات بدومة الجندل
100 %
121
شريفة عزيز القوضي العطية الرويلي
متوسطة اصفان للبنات بدومة الجندل
100 %
122
اريام بنت فوزي بن عابد النجم
متوسطة اصفان للبنات بدومة الجندل
100 %
123
اثير ناصر ابراهيم الدريويش
متوسطة فتيات الاوائل الاهلية بدومة الجندل
100 %
124
شذا عبدالهادي عوض العفر
متوسطة فتيات الاوائل الاهلية بدومة الجندل
100 %
125
حلا عبدالرحمن حمود الدرعان
المتوسطة الاولى لتحفيظ القران الكريم للبنات باللقائط
100 %
126
امل شحاته عبد الحليم
المتوسطة الاولى لتحفيظ القران الكريم للبنات بسكاكا
100 %
127
تسنيم عبدالرزاق محمد الموسى
المتوسطة الاولى لتحفيظ القران الكريم للبنات بسكاكا
100 %
128
رغد سلطان لطيف الوسم
المتوسطة الاولى لتحفيظ القران الكريم للبنات باللقائط
100 %
الصف الأول ثانوي
129
منى عادل فتحي محمد
الثانوية الرابعة بسكاكا
100 %
130
رازان ازهري عبد القادر احمد
الثانوية الخامسة بسكاكا
100 %
131
رباب خلف عبد الحميد خليل
الثانوية التاسعة بسكاكا
100 %
132
اسراء احمد خليل ابراهيم
ثانوية مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100 %
133
رهف بنت سلطان بن فهد النصيري
ثانوية مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100 %
134
رهف محمد احمد الهويدي
ثانوية مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100 %
135
ريم مصطفى عبد المنعم الجوهري
ثانوية مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100 %
136
مها بنت سالم بن الحميدي البحيران
ثانوية مدارس عالم رياض الصالحين الاهلية بسكاكا
100 %
137
حلا حمد ابراهيم العواد الواكد
ثانوية القمم الاهلية
100 %
138
رضوى علاء الدين سيوفي سليمان
ثانوية القمم الاهلية
100 %
139
رهف فايز حجاب الزيد الشعلان
ثانوية القمم الاهلية
100 %
140
ريم عبدالاله عبدالرحمن رزيق النعمان
ثانوية القمم الاهلية
100 %
141
نوف عبدالرحمن سليمان الشرعان السرحاني
ثانوية القمم الاهلية
100 %
142
هيفاء مبروك نومان مطلق الضويحي
ثانوية القمم الاهلية
100 %
143
هدى محمود فتوح سعدات
ثانوية التجديد الاهلية
100 %
144
طيف وامر سعد الفريحي الرويلي
ثانوية منهاج الرسالة الاهلية
100 %
145
طيف صالح عيد البليهد
ثانوية منهاج الرسالة الاهلية
100 %
146
ريف سلطان لطيف الوسم
ثانوية منهاج الرسالة الاهلية
100 %
147
ريف بشار سعد آل كايد
ثانوية وارفة العلم الاهلية
100 %
148
امينه عقلا باسل السويلم
ثانوية وارفة العلم الاهلية
100 %
149
ساره عبدالله ابراهيم القايد
ثانوية وارفة العلم الاهلية
100 %
150
ساره عبدالله صالح آل غران الشهري
ثانوية وارفة العلم الاهلية
100 %
151
طيف صالح خلف الدويرج الرويلي
ثانوية وارفة العلم الاهلية
100 %
152
هاجر ابراهيم عطيه عبدالرحمن
الثانوية الثانية بدومة
100 %
153
مرام سالم سلامه الفليحاني الشراري
ثانوية فتيات الأوائل الاهلية بدومة الجندل
100 %
154
رغد زياد علي اللافي الدندن
ثانوية فتيات الأوائل الاهلية بدومة الجندل
100 %
155
اثير زايد عطاالله الخلف
ثانوية فتيات الأوائل الاهلية بدومة الجندل
100 %
156
ريم يوسف يوسف نصر نعيم
ثانوية بسيطا الاهلية
100 %
157
نوال علي عبده دوش
الثانوية الثالثة بسكاكا
100 %
158
فاتن احمد هويش الربيعان الفهيقي
الثانوية الثالثة بسكاكا
100 %
159
جهينه ادم عبدالله عمر
الثانوية الثالثة بسكاكا
100 %
160
امينه منور معاشي المرعضي الرويلي
الثانوية الثالثة بسكاكا
100 %
161
اميرة رمضان محمد عبدالحليم
الثانوية الاولى بطبرجل
100 %
162
امل محمد عبدالمقصود محمد
الثانوية الاولى بطبرجل
100 %
163
مريم فرج شعبان بيومي
الثانوية الاولى بطبرجل
100 %
164
هوى سامي عقلاء حمود المرشد
الثانوية الثانية بسكاكا
100 %
165
هناء ناصر مرزوق محمد الخليفة
الثانوية الثانية بسكاكا
100 %
166
مناي بسام حشاش حسن الخالدي
الثانوية الثانية بسكاكا
100 %
167
ساره علي سليمان سندي الدرعان
الثانوية الثانية بسكاكا
100 %
168
رهف مرشد مشرف مرشد الناصر
الثانوية الثالثة بسكاكا
100 %
169
تهاليل زامل عايد الضويحي
الثانوية الاولى باللقائط
100 %
170
سلمى اشرف السيد درويش
الثانوية الاولى باللقائط
100 %
171
غداف ايهاب عبدالهادي الذويب
الثانوية الاولى باللقائط
100 %
172
اميره مجيدع مهدي المرزقاني الشمري
الثانوية الثانية بقارا
100 %
173
ابتهال حامد عبدالله السالم
الثانوية الثالثة بدومة الجندل
100 %
174
ماب محمد زياد الخزنوي
الثانوية الثالثة بدومة الجندل
100 %
الصف الثاني ثانوي
م
اسم الطالبة
المدرسة
النسبة
175
احلام عبدالسلام عبدالله حماد السعدون
الثانوية الرابعة بسكاكا
100 %
176
دلال صالح زيد الواكد العتيبي
الثانوية الرابعة بسكاكا
100 %
177
دلال محمد الفاتح الباقر محمد
الثانوية الرابعة بسكاكا
100 %
178
شهد احمد مطلق المفرج
الثانوية الرابعة بسكاكا
100 %
179
علا سليمان محمد علي الاحمد
الثانوية الرابعة بسكاكا
100 %
180
منار محمد ابراهيم محمد
الثانوية الرابعة بسكاكا
100 %
181
روان حسام خير الدين الحسني
الثانوية التاسعة بسكاكا
100 %
182
لمياء محمد منصور حوا
الثانوية التاسعة بسكاكا
100 %
183
مها فايز عبدالله النصيري
الثانوية التاسعة بسكاكا
100 %
184
ندى علي عوض عبدالرحليم
الثانوية التاسعة بسكاكا
100 %
185
راما عدنان علي شديفات
ثانوية القمم الاهلية
100 %
186
ساره احمد عبدالرحمن الفياض
ثانوية القمم الاهلية
100 %
187
غاليه مفضي مرزوق النهار الغالي
ثانوية القمم الاهلية
100 %
188
لمى شعيب بادي البقعاوي
ثانوية القمم الاهلية
100 %
189
ندى عبدالله عبدالمصلح احمد المظهور
ثانوية القمم الاهلية
100 %
190
نوير غازي عبدالرحمن حمدان السرحاني
ثانوية القمم الاهلية
100 %
191
هناء دهيم نهار الحمزي الشمري
ثانوية القمم الاهلية
100 %
192
وجدان كميان بشير كميان الدغمي
ثانوية القمم الاهلية
100 %
193
ايمان انور ابراهيم الشرعان
ثانوية التجديد الاهلية
100 %
194
ايه حمدي احمد سعد احمد
ثانوية التجديد الاهلية
100 %
195
دنيا وليد منير نعمان حلاوة
ثانوية التجديد الاهلية
100 %
196
دنبا مدحت بهجت فهيم
ثانوية التجديد الاهلية
100 %
197
رزان عبدالرحمن اسماعيل الدرعان
ثانوية التجديد الاهلية
100 %
198
لجين عبدالمحسن عبدالكريم صليع الدرعان
ثانوية التجديد الاهلية
100 %
199
ندى اسلام صابر المزين
ثانوية التجديد الاهلية
100 %
200
نرمين محمد صلاح الدين السيد
ثانوية التجديد الاهلية
100 %
201
وفاء علي ابو المعاطي علي
ثانوية التجديد الاهلية
100 %
202
المزن طلال عبدالله العدوان
ثانوية منهاج الرساله الاهلية
100 %
203
تاج عبدالرحمن عيد عقلا
ثانوية منهاج الرساله الاهلية
100 %
204
جميلة ابراهيم عبدالله القادر
ثانوية منهاج الرساله الاهلية
100 %
205
سميره هشام محمد المزيد
ثانوية منهاج الرساله الاهلية
100 %
206
نوره فيصل ونيس الربيع
ثانوية منهاج الرساله الاهلية
100 %
207
ديمه عبدالمعطي عازي الوردي
ثانوية الرحمانية الاهلية
100 %
208
دنيا انور حمود درزي الدغمي
ثانوية الرحمانية الاهلية
100 %
209
رغد رياض عبدالله الدندني
ثانوية الرحمانية الاهلية
100 %
210
رهف احمد علي احمد
ثانوية الرحمانية الاهلية
100 %
211
ريم رياض محمد مصطفى حسن
ثانوية الرحمانية الاهلية
100 %
212
شهد محمد هلال السياط
ثانوية الرحمانية الاهلية
100 %
213
لجين حازم عبدالغفار وهاب
ثانوية الرحمانية الاهلية
100 %
214
لجين سعد عبدالله العبدالله الغويري
ثانوية الرحمانية الاهلية
100 %
215
مي علي عبدالعظيم عبدالفتاح محمد
ثانوية الرحمانية الاهلية
100 %
216
يمنى نبيل سيد احمد علوان الكاشف
ثانوية الرحمانية الاهلية
100 %
217
رزان عيد عبدالله السليمان
ثانوية وارفة العلم الاهلية
100 %
218
رغد نايف ابراهيم الشبيب
ثانوية وارفة العلم الاهلية
100 %
219
عبير عبدالعزيز شبيب الشبيب
ثانوية وارفة العلم الاهلية
100 %
220
لمى عادل متروك الروضان
ثانوية وارفة العلم الاهلية
100 %
221
صباح سمير منصور شراره
الثانوية الاولى بدومة الجندل
100 %
222
رشا محمد زايد العمير
الثانوية الثانية بدومة الجندل
100 %
223
فاطمة الزهراء ابراهيم عطيه عبدالرحمن
الثانوية الثانية بدومة الجندل
100 %
224
وجدان مدالله احمد الحرصان
الثانوية الرابعة بدومة الجندل
100 %
225
اسيل فايز مهل الجعفري العنزي
ثانوية فتيات الاوائل الاهلية
100 %
226
رهف مشعل احمد الهديب
ثانوية فتيات الاوائل الاهلية
100 %
227
فرح ابراهيم عمير الزايد
ثانوية فتيات الاوائل الاهلية
100 %
228
نوير خلف عيسى سعدون الريس
ثانوية فتيات الاوائل الاهلية
100 %
229
حلا علي اديلم الشراري
ثانوية بسيطا الاهلية
100 %
230
ساره نصر فهيم محمد السيد حامد
ثانوية بسيطا الاهلية
100 %
231
سميرة محمود محمود علي نصار
ثانوية بسيطا الاهلية
100 %
232
فاطمة عبدالله العبدالله النجم
ثانوية بسيطا الاهلية
100 %
233
ريم محمد سلامه الظلام الشراري
الثانوية الرابعة بطبرجل
100 %
234
سعاد مقبول ماضي الرطلان الشراري
الثانوية الاولى بطبرجل
100 %
235
فاطمة قسم احمد جمعه
الثانوية الثانية بطبرجل
100 %
236
سميه علي سليمان سندي الدرعان
الثانوية الاولى بسكاكا
100 %
237
اسلام خالد عبدالمجيد الوادي
الثانوية الثامنة بسكاكا
100 %
238
روابي سلطان فهد احمد النصيري
ثانوية رياض الصالحين الاهلية
100 %
239
لجين ناصر جهيم ضميري الرويلي
ثانوية رياض الصالحين الاهلية
100 %
240
نوف خالد حمد محمد العقل
ثانوية رياض الصالحين الاهلية
100 %
241
هلا عمر حمزة محمد حيمور
ثانوية رياض الصالحين الاهلية
100 %
242
رنا بندر عياش المسيب
الثانوية الثالثة بدومة الجندل
100 %
243
ريف فارس اسماعيل السبيله
الثانوية الثالثة بدومة الجندل
100 %
244
نوف نعمان عبدالرحمن النعمان
الثانوية الثالثة بدومة الجندل
100 %
245
نورة عجب عبدالله القحطاني
ثانوية القمم الدولية
100 %
246
نورة بنت فهد بن بدر ال سعود
ثانوية القمم الدولية
100 %
247
وجد سلطان صالح الصالح
ثانوية القمم الدولية
100 %
248
نورة عجب القحطاني
ثانوية القمم الدولية
100 %