تصفيات الصالات : الصقور يفوز على الرياض

صراحة – خالد الحسين : اختتمت مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية للتصفيات (المجمعة) المؤهلة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات المقامة حالياً على صالة نادي النهضة بمدينة الدمام وذلك بإقامة مواجهة واحدة جمعت نادي الرياض بنظيره نادي الصقور و انتهت المواجهة بفوز الصقور على الرياض 8-7.

هذا و ستنطلق غداً (الجمعه) مباريات الجولة الثالثة للتصفيات ذاتها وذلك بإقامة مواجهتان من المجموعة الاولى لتحديد الناديين المتأهلين لنصف نهائي التصفيات ، اذ ستجمع المواجهة الاولى نادي الانصار بشقيقه نادي الريان عند الساعة 5:40 ، فيما يلتقي في المواجهة الثانية نادي النهضة بنظيره نادي الخويلدية عند الساعة 7:30 .