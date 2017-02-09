مقتل 3 جنود أتراك بضربات جوية روسية في سوريا

صراحة – وكالات : قال الجيش التركي إن ضربات جوية روسية قتلت بطريق الخطأ ثلاثة جنود أتراك وأصابت 11 آخرين خلال عملية ضد الدولة الإسلامية في شمال سوريا يوم الخميس.

وأضاف الجيش في بيان “خلال عملية نفذتها طائرات روسيا الاتحادية ضد أهداف للدولة الإسلامية في منطقة عمليات درع الفرات في سوريا سقطت قنبلة بطريق الخطأ على مبنى تستخدمه وحدات الجيش التركي.”

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بنظيره التركي رجب طيب إردوغان وقدم تعازيه وأنحى باللائمة في توجيه ضربة بطريق الخطأ على ضعف التنسيق بين موسكو وأنقرة.

وسلطت هذه الواقعة الضوء على خطر اندلاع اشتباكات غير مقصودة بين القوى الخارجية العديدة المشاركة في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ستة أعوام. وإلى جانب روسيا وتركيا يشارك في الحرب حزب الله اللبناني وفصائل مدعومة من إيران بالإضافة إلى الدول أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية.

في الوقت نفسه استأنف مقاتلون من المعارضة السورية مدعومون من تركيا هجوما كبيرا داخل مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية يوم الخميس والتي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الجنوب من الحدود مع تركيا.

وقال أحد قادة المعارضة من قوات درع الفرات إن مقاتلين من الجيش السوري الحر يعملون مع قادة أتراك يتقدمون من منطقة قرب البوابات الغربية للمدينة التي اقتحموها يوم الأربعاء.

وقال قائد إحدى الفصائل الرئيسية بالجيش السوري الحر التي تقاتل في الباب طلب عدم نشر اسمه “المعارك بدأت قبل قليل لاستكمال ما بدأ بالأمس.”

وأضاف إن القوات في شمال شرق الباب انتزعت السيطرة على قريتين رئيسيتين اضطرت للانسحاب منهما مرارا في معارك سابقة بسبب هجمات انتحارية متعاقبة.

ويهدد التقدم في الباب معقلا مهما لتنظيم الدولة الإسلامية وسيؤدي سقوطها لتعزيز النفوذ التركي في منطقة بشمال سوريا أقامت فيها منطقة عازلة بحكم الأمر الواقع.

وتقدمت قوات الحكومة السورية كذلك صوب الباب من جهة الجنوب لتقترب بذلك من أعدائها من مقاتلي المعارضة والأتراك في واحدة من أعقد جبهات القتال في الحرب.

وقال الجيش التركي يوم الخميس إنه قتل 44 متشددا في قصف جوي ومدفعي واشتباكات في شمال سوريا.

وقالت وكالة دوجان التركية للأنباء إن خمسة جنود أتراك قتلوا في الاشتباكات.