دوري جميل: فوز الهلال والقادسية على الفيصلي والاهلي

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم مباراتان ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري جميل للمحترفين وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية – الأهلي ( 4 – 1 )
سجل أهداف القادسية : عبدالمحسن فلاته (40′),(45’+3) , بيسمارك فيريرا (53′) , نايف هزازي (76′)
سجل هدف الأهلي : عمر السومة (89′)
الفيصلي – الهلال ( 0 – 2 )
سجل هدفي الهلال : سلمان الفرج (51′) , عمر خربين (78′)
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 44 نقطة )
2 – الأهلي ( 40 نقطة )
3 – النصر ( 35 نقطة )
4 – الاتحاد ( 35 نقطة )
5 – الشباب ( 25 نقطة )
6 – الاتفاق ( 21 نقطة )
7 – التعاون ( 21 نقطة )
8 – القادسية ( 20 نقطة )
9 – الباطن ( 19 نقطة )
10 – الرائد ( 19 نقطة )
11 – الفيصلي ( 17 نقطة )
12 – الفتح ( 14 نقطة )
13 – الخليج ( 13 نقطة )
14 – الوحدة ( 13 نقطة )