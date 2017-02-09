دوري جميل: فوز الهلال والقادسية على الفيصلي والاهلي

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم مباراتان ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري جميل للمحترفين وجاءت نتائجها كالتالي:

القادسية – الأهلي ( 4 – 1 )

سجل أهداف القادسية : عبدالمحسن فلاته (40′),(45’+3) , بيسمارك فيريرا (53′) , نايف هزازي (76′)

سجل هدف الأهلي : عمر السومة (89′)

الفيصلي – الهلال ( 0 – 2 )

سجل هدفي الهلال : سلمان الفرج (51′) , عمر خربين (78′)

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الهلال ( 44 نقطة )

2 – الأهلي ( 40 نقطة )

3 – النصر ( 35 نقطة )

4 – الاتحاد ( 35 نقطة )

5 – الشباب ( 25 نقطة )

6 – الاتفاق ( 21 نقطة )

7 – التعاون ( 21 نقطة )

8 – القادسية ( 20 نقطة )

9 – الباطن ( 19 نقطة )

10 – الرائد ( 19 نقطة )

11 – الفيصلي ( 17 نقطة )

12 – الفتح ( 14 نقطة )

13 – الخليج ( 13 نقطة )

14 – الوحدة ( 13 نقطة )