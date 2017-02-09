شرطة الرياض تواصل إجراءاتها لكشف اسباب سقوط وافدة مغربية داخل منزل مكفولها

صراحة – الرياض : أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه اشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل الاعلام عن تعرض وافدة مغربية الجنسية في العقد الثالث من العمر لحادثة سقوط داخل منزل مكفولها بالعاصمة الرياض مما استدعى نقلها إلى مدينة الملك سعود الطبية لتلقي العلاج اللازم .