وزير التجارة يلتقي أصحاب الأعمال ويطلع على منتجات بسطة ماركت بغرفة جدة

صراحة – الرياض : عدّ معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الغرف التجارية ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية السعودية، مؤكداً على شراكتها لإيجاد أفضل السبل والحلول للقضاء على التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال ، وحثها على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة ، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع معاليه بقطاع الأعمال مساء اليوم بغرفة جدة ، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة جدة والقادة التنفيذيين وأصحاب الاعمال ورواد ورائدات الأعمال ، الذين طرحوا بدورهم التحديات التي تواجه مختلف قطاعات الأعمال، واستمعوا إلى أبرز الحلول التي يمكن أن تقدمها الوزارة في المرحلتين الحالية والمستقبلية حيث حرص معاليه على اطلاع أصحاب الاعمال على جهود الوزارة في الفترة الماضية والهادفة لتعزيز دور الاقتصاد ، وتعظيم فرصة للوقوف في مصاف الاقتصادات الكبرى في العالم .

وبحث معاليه خلال اللقاء التجارة الالكترونية ووضع التشريعات اللازمة لها ، مؤكداً ضرورة أن تتبوأ المملكة مكانة متقدمة في التنافسية على مستوى العالم والعمل بمفهوم الامتياز التجاري ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة إضافة لتسريع الاجراءات بالتواكب مع برنامج التحول الوطني .

وثمن الدكتور القصبي الجهود الكبيرة التي تقوم بها غرفة جدة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مدار عقود من الزمن، مؤكداً أن الوزارة تعمل مع جميع الغرف السعودية لابراز القدرات الإبداعية لشباب وشابات الأعمال وتطوير مشاريعهم، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه شاهد الكثير من المشروعات الرائدة التي تدعو للفخر والاعتزاز حيث تحتضن فرص عمل واعدة للشباب السعودي وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في المملكة .

كما تجول معالي وزير التجارة والاستثمار في سوق غرفة جدة الموسمي “بسطة ماركت” الذي يهدف لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتوقف عند عدد من المشروعات والمنتجات التي يعرضها أصحاب الأعمال عبر 240 بسطة لشباب وفتيات تقدم 8 آلاف صنف تشمل المواد الغذائية والهدايا والأزياء واللوحات الفنية والاكسسوارات المنزلية ووسائل الترفيه واحتياجات وألعاب الأطفال والخدمات الأخرى.

وأبدى معاليه سعادته بالمعروضات المنوعة والمنتجات اليدوية التي أبدعها شباب وفتيات الوطن، مشدداً على ضرورة السعي إلى التميز والاستفادة من كل التيسيرات التي تقدمها الجهات الرسمية والخاصة والجهات المانحة لدعم هذه الفئة المهمة في نسيج الاقتصاد الوطني، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمساعدة الأسر المنتجة على تسويق منتجاتها.

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل بزيارة معالي وزير التجارة والاستثمار للغرفة، مبينا أن الغرفة تسعد بزيارة ابن من أبنائها والذي تقلد بثقة القيادة الرشيدة مهام الوزارة التي تجمع بين التجارة والاستثمار ، وهي التي تهم قطاع أصحاب الأعمال في المملكة والمستثمرين من خارجها ، منوهاً بالتعاون الجميع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل واستشراف الفرص الاستثمارية والرقي بتطلعات مجتمع الأعمال .

وأشار إلى أن دعم معاليه لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة يعد دافعاً لمواصلة العمل في هذا القطاع ، والذي دلل عليه معاليه بزيارة “بسطة ماركت” الذي شيد من قبل الغرفة على مساحة 5 آلاف متر، ويقدم 8000 صنف من المنتجات الاستهلاكية المنوعة ، والذي يقام كل يوم جمعة بمشاركة ما يزيد عن 8 آلاف رائد ورائدة عمل وأسرة منتجة، بهدف دعم قطاع عريض من أصحاب المشاريع الصغيرة والمساهمة في تسويق منتجاتهم.

بدورهم عبر مجتمع الأعمال عن سروره بتواجد معالي وزير التجارة والاستثمار بينهم للاستماع إلى مرئياتهم وبحث أبرز التطلعات التي ترسم الواقع وتخطط للمستقبل في تنمية مختلف الاستثمارات ودعم المشاريع ذات القيمة المضافة على مؤسسات وشركات القطاع الخاص .