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9 فبراير, 2017   1978

أهالي أحد المسارحة يشيعون شهيد الواجب محمد محزري

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صراحة – واس : شيع أهالي محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان ، اليوم ، جثمان العريف محمد بن موسى حسن محزري ، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.
وتقدم المصلون ، بجامع قرية الجعدية ، محافظ الأحد عبدالله بن محمد الريثي وقائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي.
ونقل الريثي والعتيبي ، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد ، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.
من جانبهم ، ثمن ذوو الشهيد محزري ، تعازي القيادة الرشيدة ومواساتهم ، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بما قدمه ابنهم من تضحية وبطولة فداء لهذا الوطن ودفاعاً عن مقدساته.

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