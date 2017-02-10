دوري جميل: الشباب والنصر أمام الخليج والوحدة

صراحة – محمد المحسن :ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته الثامنة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الشباب – الخليج

الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )

اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م

الوقت: 6,25 مساءً

حكم الساحة: خالد السناني

المساعد الأول: أحمد فقيهي

المساعد الثاني: عيسى خيبري

الحكم الرابع: خالد صلوي

بطاقة المباراة

النصر – الوحدة

الملعب: استاد الملك فهد الدولي ( الرياض )

اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م

الوقت: 8,15 مساءً

حكم الساحة: فهد المرداسي

المساعد الأول: عبدالله الشلوي

المساعد الثاني: محمد العبكري

الحكم الرابع: عبدالله العويدان