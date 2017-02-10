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10 فبراير, 2017   3358

دوري جميل: الشباب والنصر أمام الخليج والوحدة

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صراحة – محمد المحسن :ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته الثامنة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الشباب – الخليج
الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )
اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م
الوقت: 6,25 مساءً
حكم الساحة: خالد السناني
المساعد الأول: أحمد فقيهي
المساعد الثاني: عيسى خيبري
الحكم الرابع: خالد صلوي
بطاقة المباراة
النصر – الوحدة
الملعب: استاد الملك فهد الدولي ( الرياض )
اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً
حكم الساحة: فهد المرداسي
المساعد الأول: عبدالله الشلوي
المساعد الثاني: محمد العبكري
الحكم الرابع: عبدالله العويدان

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