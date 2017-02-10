دوري الاولى: ثلاث مباريات ضمن الجولة العشرون

صراحة – خالد الحسين : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته العشرون تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
النهضة – أحد
الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )
اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م
الوقت: 3,25 عصراً
بطاقة المباراة
هجر – الوطني
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
ضمك – الطائي
الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )
اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م
الوقت: 4,05 عصراً