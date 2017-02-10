دوري الاولى: ثلاث مباريات ضمن الجولة العشرون

صراحة – خالد الحسين : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته العشرون تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

النهضة – أحد

الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )

اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م

الوقت: 3,25 عصراً

بطاقة المباراة

هجر – الوطني

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م

الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة

ضمك – الطائي

الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )

اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م

الوقت: 4,05 عصراً