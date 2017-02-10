دوري الثانية: خمس مباريات ضمن الجولة السابعة عشر

صراحة – فيصل القحطاني : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية في جولته السابعة عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الأنصار – الكوكب

الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )

اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م

الوقت: 8,15 مساءً

بطاقة المباراة

الرياض – الجبلين

الملعب: ملعب نادي الرياض ( الرياض )

اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م

الوقت: 8,15 مساءً

بطاقة المباراة

الثقبة – البدائع

الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )

اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م

الوقت: 8,15 مساءً

بطاقة المباراة

العين – سدوس

الملعب: استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية ( الباحة )

اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م

الوقت: 8,15 مساءً

بطاقة المباراة

الشرق – النجمة

الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )

اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م

الوقت: 8,15 مساءً