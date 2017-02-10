دوري الثانية: خمس مباريات ضمن الجولة السابعة عشر

صراحة – فيصل القحطاني : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية في جولته السابعة عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الأنصار – الكوكب
الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )
اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً
بطاقة المباراة
الرياض – الجبلين
الملعب: ملعب نادي الرياض ( الرياض )
اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً
بطاقة المباراة
الثقبة – البدائع
الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )
اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً
بطاقة المباراة
العين – سدوس
الملعب: استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية ( الباحة )
اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً
بطاقة المباراة
الشرق – النجمة
الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )
اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م
الوقت: 8,15 مساءً