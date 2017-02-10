وفاة شخصين في عاصفة ثلجية شمال شرق أمريكا

صراحة – محمد المحسن : لقي شخصان على الأقل حتفهما جراء أعنف عاصفة ثلجية اجتاحت هذا الشتاء شمال شرق الولايات المتحدة أمس الخميس، وتراكمت الثلوج ليصل ارتفاعها إلى 30 سنتيمترا مما دفع السلطات إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية وإغلاق مدارس.

وهبت العاصفة بعد يوم سادت فيها درجات حرارة دافئة تراوحت بين عشرة و 16 درجة مئوية. ووصلت سرعة الرياح إلى 80 كيلومترا في الساعة وتركت الطرق والطرق الجانبية زلقة على نحو خطير في مدن كثيفة السكان منها نيويورك وبوسطن وهارتفورد وكونتيكت. ووصلت رياح العاصفة جنوبًا إلى فرجينيا.