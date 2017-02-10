دوري الناشئين: ست مباريات ضمن الجولة الثانية عشر

صراحة – خالد الحسين : ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين في جولته الثانية عشر تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

القادسية – عرعر

الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )

اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م

الوقت: 3,25 عصراً

بطاقة المباراة

الهلال – الرائد

الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )

اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

النصر – الفتح

الملعب: ملعب نادي النصر ( الرياض )

اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

الشباب – هجر

الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )

اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

الأهلي – الاتفاق

الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )

اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م

الوقت: 4,15 عصراً

بطاقة المباراة

الاتحاد – التعاون

الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )

اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م

الوقت: 4,15 عصراً