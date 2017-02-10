دوري الناشئين: ست مباريات ضمن الجولة الثانية عشر

صراحة – خالد الحسين : ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين في جولته الثانية عشر تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
القادسية – عرعر
الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )
اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م
الوقت: 3,25 عصراً
بطاقة المباراة
الهلال – الرائد
الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )
اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
النصر – الفتح
الملعب: ملعب نادي النصر ( الرياض )
اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
الشباب – هجر
الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )
اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
الأهلي – الاتفاق
الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )
اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م
الوقت: 4,15 عصراً
بطاقة المباراة
الاتحاد – التعاون
الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )
اليوم: الجمعة 10 فبراير 2017 م
الوقت: 4,15 عصراً