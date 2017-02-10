الرئيس التركي يقر مشروع قانون تعديل الدستور ويمهد الطريق لاستفتاء

صراحة – محمد المحسن : قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة، إن إردوغان أقر مشروع قانون التعديلات الدستورية ليمهد الطريق لنظام رئاسي تنفيذي، بينما توقع نائب لرئيس الوزراء إجراء استفتاء على مشروع القانون يوم 16 إبريل المقبل.

وأفاد نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش للصحفيين “بعد موافقة الرئيس تتجه الأنظار حاليًا إلى اللجنة العليا للانتخابات. قد تعلن اللجنة أن 16 إبريل هو الموعد المناسب للاستفتاء”.

ووافق البرلمان على مشروع القانون الشهر الماضي بعد أن حصل على موافقة 330 عضوًا على الأقل من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 550. وإذا أقر التشريع في الاستفتاء فقد يمهد هذا الطريق أمام إردوغان ليبقي في منصبه حتى 2029. وستمكن التعديلات الدستورية الرئيس من إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين وحل البرلمان.