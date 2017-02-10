ضبط عدد من المخالفات خلال جولات تفتيشية بمحايل عسير



صراحة – خالد الحسين : كثفت بلدية محايل ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة صحة البيئة جولاتها التفتيشية على المحلات ذات العلاقة بصحة البيئة خلال الأيام الماضية .

وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط عدد من المخالفات, حيث تم ضبط كميات من المواد الغذائية والألبان والدواجن والخضار والفواكه المجمدة منتهية الصلاحية ، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على جميع المحلات المخالفة بحدها الأعلى .

وأوضح رئيس بلدية محايل المهندس علي الشهري أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود البلدية لمراقبة ومتابعة جميع المحلات ذات العلاقة بصحة البيئة التي تحتم على البلدية تكثيف الجهود حفاظا على حياة المواطن والمقيم.

وأفاد بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة على جميع المحلات والمطاعم والبوفيهات المخالفة , داعيا الجميع إلى التعاون مع الجهة الرقابية بالبلدية ، والإبلاغ عن أي مخالفات إما بزيارة مقر البلدية أو عن طريق الاتصال بالرقم (940) .