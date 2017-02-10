مرور جازان ينفذ حملة توعوية تستهدف ملاك الشاحنات وإلزامهم بتركيب حواجز الحماية

صراحة – نواف العايد : تنفذ إدارة مرور منطقة جازان حاليًا حملات توعوية بكافة محافظات ومراكز المنطقة تستهدف ملاك الشاحنات ، وتوزيع النشرات التوعوية بنقاط المنع وإلزامهم بتركيب حواجز الحماية بكافة جوانب الشاحنات وذلك لمنع انزلاق السيارات الصغيرة أسفل الشاحنات عند حدوث الاصطدام بها لاسمح الله.

وأوضح مدير إدارة مرور المنطقة العقيد راشد الغامدي ، أن الحملة تأتي وفق منظومة متكاملة من الحملات التي تقوم بها اﻹدارة العامة للمرور بالمملكة بكافة المناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة النقل وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية ﻹلزام الشاحنات بتركيب حواجز حماية من كافة الجوانب وذلك لمنع انزلاق المركبات الصغيرة أسفلها عند الاصطدام.

وأفاد أن الحملة التوعوية بكافة محافظات ومراكز المنطقة تشمل توزيع المنشورات بنقاط المنع على ملاك الشاحنات وإلزامهم بتركيب حواجز الحماية بصفة عاجلة وحسب المواصفات والمقاييس التي تضمن سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق , مؤكداً أن إدارة مرور جازان لن تألوا جهدا في فرض النظام لمنع الحوادث قبل وقوعها وخلق بيئة آمنه , متمنيا السلامة للجميع .