الصحة : أكثر من 116 ألف مراجع لتخصصي الأسنان بالجوف

صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت وزارة الصحة ان عدد مراجعي مركز طب الأسنان التخصصي بالجوف بلغ 116,713 ألف مراجع خلال عام 1437 هـ.

وأوضحت أن عدد مرضى عمليات جراحة الوجه والفكين بالمستشفيات 7,303 مرضى وعمليات جراحة الوجه والفكين لمراكز الأسنان 4,086 وجراحات اللثة 332 , وحالات تقويم الأسنان بلغت 8,216 حالة، وعدد حالات التركيبات الثابتة بلغت 5,109 حالة، وحالات علاج الجذور 11,025 حالة، وعدد حالات تركيب الأطقم المتحركة 750 حالة، وحالات صحة الفم 2,325, وأشعة الفم 15,102 .

وقالت الصحة أن المركز يضم عيادات وأقساما متنوعة تغطي كافة اختصاصات طب الأسنان ومجهزة بأحدث التجهيزات التقنية والمواد عالية الجودة ويضم 25 عيادة تدعمها وحدات للأشعة الرقمية وجميع هذه العيادات مجهزة بوحدات مركزية لتنقية ومعالجة المياه، كما يوجد قسمان للأشعة مزودتين بوحدتين للأشعة البانورامية ثلاثية الأبعاد، ووحدة مركزية للتعقيم مزودة بأجهزة تعقيم حديثة وذات سعة كبيرة وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بمكافحة انتقال العدوى في المنشآت الطبية.

ولفتت الصحة إلى أن عيادات المركز زودت وجهزت بأحدث وحدات الأسنان العالية المواصفات والأجهزة المساعدة، لتقديم الرعاية الصحية في تخصصات طب الأسنان، كجراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص، علاج اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان، وتقويم الأسنان والفكين والاستعاضة السنية وزراعة الأسنان، وقد تم تخصيص عيادة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعيادة معزولة لمعالجة المرضى الحاملين للأمراض المعدية.

وجميع هذه العيادات تم ربطها بنظام إدارة العيادات الحاسوبي الذي يساعد على الاستفادة من جميع التقنيات الفنية التي تم توفيرها بجميع أجهزة العيادات بكافة أنواعها مما يوفر بيئة علاجية فائقة الدقة.

وتتميز وحدات الأسنان التي تم تركيبها بمركز العيادات بمواصفات فنية عالية الجودة فهي ذات نظام هيدروليكي يعتبر صحياً وذا انسيابية رائعة تراعي راحة المريض أثناء المعالجة وتتوافق مع النواحي التشريحية لجسم الإنسان.

وفي قسم الأشعة يقوم هذا القسم بإجراء كافة أنواع الصور الإشعاعية الرقمية والتي يحتاجها المريض على حد سواء لتشخيص الأمراض داخل وخارج الفم بالتقنية الرقمية كون كافة الأجهزة بهذا القسم مرتبطة بملف المريض الإلكتروني وقسم الأشعة الذي زود بغرفتين للأشعة البانورامية والسيفالومترية لعظام الوجه والفكين لتخدم جميع أقسام العيادات ومن أهم مميزات هذه الأجهزة العالية الجودة والمواصفات الفنية بأنها تقلل نسبة التعرض للإشعاع إلى الحدود الدنيا وهي تساعد على التقاط الصور في ثانية واحدة ومن ثم برمجة الصورة في جهاز الكمبيوتر.

وفي وحدة التعقيم المركزية تخضع لقواعد صارمة للحد من انتقال العدوى من خلال التعقيم والتطهير للأدوات ولأجهزة الحفر والمعدات المستخدمة في العيادات وقد زود هذا القسم بأحدث أجهزة التعقيم وبجهاز تنظيف الأدوات وأجهزة التغليف الحراري.

كما يضم المركز معامل التركيبات وقد تم تجهيزها بالكامل وهي معامل للاستعاضة السنية والتركيبات بنوعيها الثابتة والمتحركة التي زودت بأحدث الأجهزة الخاصة بإنتاج كافة أنواع التركيبات الثابتة والمتحركة أهمها أفران الخزف العالية الجودة المزودة بأحدث العناصر الإلكترونية للتحكم المثالي بكل خطوات العمل مع وجود لوحة تحكم مضيئة تحتوي على منحنيات بيانية لمراحل العمل من البرامج التي تغطي جميع تطبيقات البورسلان ولعدد من الفنيين.

وعن أجهزة المركز تم تزويد المركز بأجهزة حديثة لتلبي كافة احتياجات المرضى ومن أمثلة هذه للأجهزة: جهاز تبييض الأسنان بالزووم، وجهاز جراحة اللثة بالليزر، وجهاز (Cad.Com) جهاز تصميم وتصنيع الأسنان بالكمبيوتر .

كما يحرص المركز على تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية في مجال أمراض وجراحة الفم وعلاج وتجميل الأسنان، وفقا لأحدث المعايير العالمية في مجال طب الأسنان ويسعى إلى توفير التقنيات الحديثة التي تساعد على تقديم الخدمات الأفضل للمراجعين بالطريقة المثلى، وذلك من خلال توفير كادر طبي متمكن لديه الخبرة والمهارة في هذا المجال مما يجعل المركز يسير نحو القمة بمشيئة الله .