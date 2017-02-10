“الجمارك” تنفي مسئولية المصانع المحلية عن وجود الأجهزة الكهربائية المغشوشة

صراحة – فيصل القحطاني : اصدرت الجمارك السعودية بيانا جاء فية ” إشارة إلى الخبر المنشور في احدى الصحف في عددها رقم 8510 وتاريخ 1438/4/30هـ الصادر يوم السبت بعنوان “الجمارك: مصدرها مصانع محلية الأدوات الكهربائية المغشوشة…” والذي أشار إلى أن الأدوات الكهربائية المغشوشة التي تجتاح السوق مصدرها مصانع محلية .

أود الإفادة أن ما نسب إلى الجمارك في الخبر من ان المصانع المحلية هي المسئولة عن وجود الأجهزة الكهربائية المغشوشة ليس صحيحاً ولا يمت للواقع بصلة لا من قريب ولا من بعيد بل اننا نقدر للمصانع المحلية جهودها المميزة ، وإنما المسئول عن وجود السلع المغشوشة والمقلدة هي عدد من المستودعات التي تدار من قبل بعض العمالة الوافدة والتي غالباً ما تكون مخالفة لأنظمة الإقامة, وأن الجمارك تطبق منظومة متكاملة لسلامة الواردات التي لا تسمح بدخول أي صنف ما لم يرفق به شهادة مطابقة تفيد بمطابقته للمواصفات القياسية صادرة من جهة معتمدة ببلد التصدير .. وإحالة عينات من الأصناف الواردة التي لايرفق بها شهادة مطابقة إلى المختبرات المختصة للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة أما الأصناف الأخرى التي لا تمس صحة وسلامة المستهلك وليس لها مواصفات قياسية فيسمح بدخولها لتوفير خيارات للمستهلكين حسب قدرتهم الشرائية .