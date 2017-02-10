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10 فبراير, 2017   1035

أمانة الحدود الشمالية تنفي قيام أحد المقاولين بتنفيذ ارصفة ببلدورات قديمة

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صراحة – محمد المحسن : إشارة الى ماتم تداوله حول قيام أحد المقاولين بتنفيذ ارصفة بلدورات قديمة
تود الأمانة ان توضح بأن أعمال الأرصفة التي تتم في تقاطع طربق الملك عبدالله مع طربق الأمام محمد هي أعمال فرقة الصيانة الذاتية بالأمانة وليست تابعة لأي مقاول حيث تقوم الأمانة من خلال جهودها الذاتية باعادة الاستفادة من اي مواد صالحة للاستخدام,

وليست كما وصفت بمقطع الفيديو بان احد المقاولين يقوم بها وببلدورات قديمة. وتأمل الأمانة من المواطئين الكرام ان يتبينوا الحقيقة قبل ان يثيروا المجتمع بمقاطع ليس لها اساس من الصحة
هذا وستقوم الأمانة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد من قام بتصوير ونشر الحقطع واثارة البلبلة في اوساط المجتمع

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