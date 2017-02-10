فتح باب التقديم على الابتعاث الخارجي في شركة “BAE Systems السعودية”

صراحة – خالد الحسين : اعلنت شركة بي أيه إي سيستمزBAE Systems السعودية عن فتح باب القبول لبرنامج الابتعاث الخارجي الى المملكة المتحدة لعام ٢٠١٧ وينتهي التقديم يوم ١ مارس ٢٠١٧

برنامج الابتعاث الخارجي لشركة بي أيه إي سيستمز السعودية للمملكة المتحدة موجه لحملة شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية) / الثانوية الصناعية / خريجي المعاهد والكليات التقنية وذات العلاقة الهندسية والفنية.

يأتي هذا البرنامج تزامنا مع اهداف ورؤية المملكة 2030 وحرصا على توطين المهارات والوظائف المحلية ونقل التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطيران الي المملكة العربية السعودية.

مراحل البرنامج:

تدريب لغة انجليزية تخصصية لانظمة الطيران.

تدريب فني اساسي ميكانيكي وكهربائي.

تدريب تخصصي على صيانة الطائرات في احدى التخصصات المتطلبه.

تدريب على رأس العمل حسب موقع العمل ( الظهران-الخرج-الطائف-تبوك)

شروط القبول في البرنامج:

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ان لا يتجاوز العمر ٢٥ سنة.

شهادة الثانوية العامه (علوم طبيعية) أو ثانوية صناعية / خريجي المعاهد او الكليات التقنية.

شهادة لغة انجليزية IELTS 5 ( الافضلية لحاملي شهادة الايلتس ٥ واعلى) أو شهادة كفايات اللغة الانجليزية STEP بدرجة ٨٠ واعلى.

اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

اجتياز الفحوصات الطبيه والتزكية الأمنية.

التقديم من هنا