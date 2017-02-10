وزير التعليم يهنئ الطلاب المشاركين في معرض تايوان الدولي للعلوم

صراحة – نواف العايد : هنأ معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى طلاب المملكة المشاركين في معرض تايون الدولي للعلوم (TISF) 2017 المقام في مدينة تايبيه في دولة تايوان خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير 2017، بعد تحقيقهم لمراكز متقدمة في ثلاثة مشاريع علمية متميزة من بين 25 دولة مشاركة .

و قدم معاليه الشكر للمعلمين وأولياء الأمور نظير دعمهم ومتابعتهم المستمرة لطلابهم وأبنائهم منذ المراحل الأولى حتى تحقيقهم لهذا المنجز كمنظومة واحدة تعمل لتحقيق هدف واحد ، مضيفاً أن تطلعات وزارة التعليم طموحة وعالية وتسعى للاستثمار الأمثل في المواهب والقدرات التي يتمتع بها طلابنا وطالباتنا وهو مانلمسه اليوم في هذا المنجز الذي يسجل باسم الوطن .

وكان طلاب المملكة قد حققوا المركز الثاني ، والميدالية الفضية والرابع في مجال علوم هندسة البيئة ، والمركز الثالث والميدالية البرونزية في مجال العلوم الطبية والصحية، حيث حقق المركز الثاني المشروع العلمي المشترك بعنوان / استخلاص المياه من الهواء الرطب باستخدام الطاقة الشمسية في المناطق الرطبة للطالبين الأخوين سعيد عبدالله عائض الزهراني و أسامه عبدالله عائض الزهراني من تعليم حائل علماً أن المركز الاول في هذا المجال قد حجب.

كما حقق الطالب عبدالعزيز يحي علي الشهراني من تعليم عسير، المركز الرابع في ذات المجال عن مشروعه بعنوان (المعالجة الخضراء للماء الملوث : استخدام أكسيد الجرافين المنتج من أنوية التمور لتكسير الأصباغ العضوية عن طريق تقنية الميكروويف المبتكرة)، وحقق المركز الثالث في مجال العلوم الطبية والصحية الطالب عبدالله فيصل محمود الزروق من تعليم المدينة المنورة عن مشروعه بعنوان (فهم التشخيصات الحديثة لعوز بروتين س باستخدام جين غير معروف يساهم في تكوين الثرومبوفيليا الوراثية).

وأكد وكيل التعليم بالوزارة الدكتور نياف الجابري أن هذا الإنجاز دافع وداعم كبير لرفع سقف الطموح والتفوق لدى كل طالب وطالبة ومعلم ومعلمة وجميع من يشارك ويساهم في ظهورنا كممثلين عن هذا الوطن، في ظل الدعم الذي يتلقاه التعليم من قيادتنا الرشيدة، والمتابعة المستمرة لمثل هذه المشاركات من قبل معالي وزير التعليم وحرصه على توفير السبل التي تعينهم على مواصلة التفوق وتمثيل المملكة خير تمثيل، متمنيا أن يكون هذا الإنجاز عونا لتقديم الأفضل .

بدوره أوضح رئيس الوفد السعودي مدير عام الموهوبين الدكتور عبدالله العفيص، أن هذه المشاركة تأتي حرص من وزارة التعليم بإن يكون للمملكة حضور مشرف في المحافل والمنافسات الدولية ليعكس مكانة المملكة وما وصلت إليه من تقدم علمي في شتى المجالات، لاسيما أن أحد أهم المجالات والأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 إيجاد بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، حيث أن المشاريع الطلابية التي شاركوا بها تعتبر من المشاريع الحيوية التي تسهم في حلول مشكلات من واقع البيئة المحلية عمل عليها الطلاب ووصلوا إلى مرحلة متقدمة تدعو للفخر والاعتزاز، ومشاركتهم في مثل هذه المحافل الدولية تكسب الطلاب تبادل الخبرة والدراية بالمشاريع العلمية و التطورات في مجالات العلوم البحثية والتطبيقية وإسهاماتها في حل المشكلات والقضايا التي تواجهها الدول والمجتمعات الإنسانية.

الجدير بالذكر أن المعرض عبارة عن مسابقة في البحث العلمي لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية، ويجمع نحو أكثر من 250 مشروعاً علمياً للتنافس على الجوائز، ويقام في المركز الوطني لتعليم العلوم بمدينة تايبيه .