إزالة (200) حظيرة عشوائية لبيع المواشي بمكة المكرمة

صراحة – فيصل القحطاني : نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أمس حملة لإزالة الحظائر العشوائية المقامة من قبل بعض المخالفين من جنسيات مختلفة ، والتي يستخدمونها لبيع وتربية المواشي وبيع حليب الإبل بطرق غير صحية .

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن البلدية شكلت فريقا بمشاركة منسوبي قسم المراقبة وقسم الأسواق وقسم النظافة ، وبمساندة الجهات الامنية (شرطة البلديات والمهمات) وتم تنفيذ حملة موسعه على مخططات ولي العهد وعدد من المخططات التابعة للمنطقة ، مؤكدا بأن البلدية لن تتهاون في ازالة هذه المخالفات التي تشوه المظهر العام وتشكل خطرا على الاصحاح البيئي والصحة العامة .

من جهته اوضح مدير الادارة الفنية ببلدية الشوقية المهندس أكرم الحربي إن البلدية ازالت خلال حملتها عدد من الحظائر العشوائية ، بلغ عددها (200) حظيرة عشوائية تستخدم لبيع وتربية المواشي وبيع حليب الإبل أمام مخطط ولي العهد رقم ١ ، وكانت مقامة على أرض مخطط بوابة مكة التابع لأمانة العاصمة المقدسة ، كما تمت إزالة عقوم ترابية لتعديات عشوائية على موقع مخطط بوابة مكة التابع للأمانة.

وأكد الحربي بأن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات ، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات أو مخالفات دون تأخر أو تهاون ، وذلك بهدف المحافظة على الاصحاح البيئي وعلى الصورة الحضارية للمدينة المقدسة .