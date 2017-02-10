قوات الأسد تقصف بشدة تجمعات اللاجئين الفلسطينيين قرب درعا

صراحة – خالد الحسين : قصفت قوات الأسد والمليشيات التابعة لها اليوم، تجمعات اللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة درعا جنوب سوريا ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا ودمار هائل في المساكن .

وأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا في بيان أن قوات الأسد والمليشيات استهدفت منازل اللاجئين الفلسطينيين حي طريق السد بمدينة درعا بصواريخ أرض – أرض .

وأشارت إلى أن القصف يأتي وسط ارتفاع وتيرة الأعمال العسكرية التي يشنها نظام الأسد ضد مناطق الجنوب السوري .

مما يذكر أن حي طريق السد يضم تجمعًا للمئات من العوائل الفلسطينية جنوب سوريا بالإضافة إلى المئات من النازحين عن مخيم درعا الذي يتعرض للقصف بشكل متكرر .