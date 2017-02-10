بر الأحساء تبدأ في صرف بطاقات التأمين الطبي لمستفيديها

صراحة – نواف العايد : شرعت جمعية البر بالأحساء بالتعاون مع جمعية كنف الخيرية بتسليم اكثر من 600 مستفيد من الأيتام والأرامل المسجلين بالجمعية والجمعيات الأخرى بالأحساء بطاقات التأمين الصحي لتوفير العلاج والرعاية الصحية في عدد من المستشفيات الخاصة .

و ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد بن خالد البوسيف ان تم تسليم عدد من المستفيدين من المرحلة الأولى من برنامج التأمين الطبي البطاقات الخاصة بهم والبالغ عددهم أكثر من 600 مستفيد ، فيما سيتم تسليم بقية المستفيدين خلال المراحل القادمة في المراكز التابعة للجمعية والجمعيات الخيرية الأخرى بالأحساء ، كما ستقوم مشرفة قسم السيدات بالجمعية عزيزة القرني بتسليم المستفيدات من أمهات الايتام بمقر الإدارة العامة ، علماً بأن العدد المستهدف في بقية المراحل لعام 2017م يفوق 3000 مستفيد .

وأضاف ان الجمعية وقعت في وقت سابق مع جمعية كنف الخيرية اتفاقية شراكة لخدمة الأسر التي فقدت معيلها بتوفير العلاج والرعاية الصحية عن طريق التأمين الطبي المجاني لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير .