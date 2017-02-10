مقتل 8 جنود نيجيريين على الاقل في كمين لبوكو حرام

صراحة – وكالات: قتل ثمانية جنود نيجيريين على الاقل الجمعة في كمين نصبته جماعة بوكو حرام الجهادية في شمال شرق نيجيريا وفق مصادر امنية.

كان الجنود في طريقهم الى مدينة ديكوا حين تعرضوا لهجوم قرابة الساعة 09,00 (08,00 ت غ) عند قرية اجيرين في منطقة مافا على بعد حوالى 52 كلم شرق مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.

وقال مصدر عسكري في مايدوغوري لفرانس برس “حصل تبادل كثيف لاطلاق النار. وتاكد مقتل ثمانية من الجنود على الاقل واصابة اثنين آخرين. وتكبدت بوكو حرام خسائر”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته “كان هجوما مباغتا وهذا ما يفسر عدد الضحايا”.

واكد حارس مدني يساعد القوات العسكرية الحادث لكنه اشار الى مقتل عشرة جنود.

وتعذر الاتصال حتى الان بقيادة الجيش في ابوجا.