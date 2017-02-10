جناح مصلحة الجمارك العامة بالجنادرية 31 يشهد اقبالاً واسعاً من الزوار

صراحة – محمد المحسن : شهدت الفعاليات المنفذة بجناح مصلحة الجمارك العامة المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ) اقبالاً واسعاً من زوار المهرجان .

وتمثّلت مشاركة الجمارك في معرض توعوي عن أضرار الممنوعات من المخدرات والمسكرات التي يضبطها رجال الجمارك في منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، إلى جانب تسليط الضوء على طرق التهريب وعمليات ضبطها باستخدام أحدث التقنيات والاعتماد على القدرات الوطنية المدربة، بالإضافة إلى تعريف زوار المعرض بجهود ومنجزات الجمارك في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية .

وتحرص مصلحة الجمارك على المشاركة السنوية في هذا المهرجان الوطني الذي يمثّل فرصة كبيرة للتواصل مع شرائح المجتمع كافة، بغرض توعيتها بأخطار المخدرات والمواد المغشوشة والمقلدة البلد والمجتمع والفرد, إسهاماً منها في رفع وعي المستهلك وترسيخ دوره في مكافحة هذه الآفات .

كما تُقدم الجمارك من خلال معرضها عرضاً يومياً طوال فترة المهرجان للوسائل الحيّة “الكلاب البوليسية”, التي يُقدمها عددٌ من الكوادر الوطنية المتخصصة في الجمارك السعودية، إذ تُبيّن هذه العروض القدرة الفائقة التي تمتلكها هذه الوسائل الحيّة في سرعة كشف وإحباط أنواع كثير من الممنوعات كالمخدرات والأسلحة.