اعتصام حاشد في مخيم برج البراجنة احتجاجًا على سياسية الاستيطان

صراحة – واس: نظَّمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اعتصامًا حاشدًا بمخيَّم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين قرب بيروت احتجاجًا على القرارات والممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وآخرها قرار الكنيست الصهيوني بتشريع المستوطنات المقامة بالضفة المحتلة .

وتحدث أمين سر حركة فتح في بيروت سمير أبو عفش خلال الاعتصام ، فأشار إلى أنَّ اقتراح القانون الذي أقرّه الكنيست مؤخرًا يهدف إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان ويتزامن مع ما جرى منذُ أسبوعين في الأراضي المحتلة العام 1948م ولا سيما في الجليل والنقب والأغوار من اعتداء على الأهالي ومصادرة للأراضي وهدم للبيوت وغيرها من الممارسات العنصرية .

وطالب من المجتمع الدولي اتخاذ قرارات بحق المحتل ، مؤكدًا أنَّ الهجمة العنصرية الجائرة من قبل الاحتلال ضدَّ الشعب الفلسطيني تتطلَّب وحدة وطنية وتماسكًا فلسطينيًا للرد على الاحتلال وفضح سياساته العنصرية الممنهجة بحقِّ الشعب الفلسطيني مشدِّدًا على ضرورة إنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية .